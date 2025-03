La musica dell’estate: svelati i concerti del 2025 al Palazzo del Principe di Monaco

Tra tradizione principesca ed eccellenza musicale, il Cortile d’Onore del Palazzo del Principe sarà animato dal ritmo di alcuni spettacoli prestigiosi. Si preannuncia una stagione sfolgorante.

Vera e propria istituzione culturale monegasca creata dal Principe Ranieri III e dalla Principessa Grace oltre sessant’anni fa, i Concerti al Palazzo del Principe rappresentano il momento clou della stagione musicale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo (OPMC). Ogni estate, sotto l’egida del Principe Alberto II, il Palazzo fa da sfondo alle esibizioni di artisti di fama internazionale che portano l’eccellenza musicale nel cuore del Principato.

Una programmazione per il 2025 che unisce tradizione e scoperta

Per l’edizione 2025, tra luglio e agosto sono previsti sei concerti d’eccezione. In programma ci sono solisti di un certo calibro, come Daniel Lozakovich, David Fray, Sergey Khachatryan e Georgijs Osokins. Anche i fratelli Lucas e Arthur Jussen, artisti in residenza di questa stagione, contribuiranno con il loro virtuosismo a queste serate estive.

La direzione d’orchestra rappresenterà la diversità delle generazioni, con maestri affermati come Charles Dutoit e Lawrence Foster, a fianco del direttore artistico Kazuki Yamada. Giovani talenti promettenti come Tianyi Lu ed Emmanuel Tjeknavorian completano la formazione e rappresentano la rinascita della direzione d’orchestra.

Un evento eccezionale al Grimaldi Forum

Una novità straordinaria di questa stagione? Il concerto del 27 luglio lascerà le mura del Palais per trasferirsi al Grimaldi Forum. Diretta da Kazuki Yamada, l’OPMC eseguirà il “Liverpool Oratorio” di Paul McCartney e Carl Davis, accompagnata dal CBSO Chorus e dal Coro di voci bianche dell’Académie Rainier III. Un’opera monumentale, eseguita di rado, che si preannuncia come uno dei momenti salienti dell’estate culturale monegasca.

Un repertorio vario che attraversa i secoli

Il repertorio proposto attraversa le epoche con una certa eleganza: composizioni di Beethoven, Weber e Mendelssohn affiancano opere di Ravel, Respighi, Prokofiev e Strauss. Una proposta ricca e variegata, che accosta grandi classici a brani meno eseguiti, rivelando la sorprendente varietà della musica classica.

Informazioni utili

I concerti si terranno il 10, 20, 27 e 31 luglio e il 3 e 7 agosto 2025, alle 21:30. I biglietti saranno disponibili dal 2 aprile per i membri degli Amici dell’Orchestra e gli abbonati, e dall’8 aprile per il grande pubblico.

Sono previste diverse opzioni di prezzo, con un abbonamento per i sei concerti che va da 120 a 840 € a seconda della categoria scelta.

Le prenotazioni possono essere effettuate online sul sito www.opmc.mc, presso la biglietteria dell’atrio del Casinò di Monte-Carlo o per telefono al numero +377 92 00 13 70.