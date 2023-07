Concerts d’été au Palais princier : hommage à leur créateur, le Prince Rainier III

Cet été, six date de concerts sont prévues dans la cour d’honneur du Palais princier. La première s’est déroulée ce dimanche 16 juillet.

Cette saison 2023 est marquée par la célébration du centenaire de naissance du Prince Rainier III et L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo rendra également hommage au Souverain. C’est d’ailleurs le « Prince Bâtisseur » qui ouvra les portes de son Palais en août 1959 et y invita l’Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo à produire des cycles estivaux de concerts.

Les deux danseurs vedettes du Royal Ballet de Covent Garden Margot Fonteyn et Rudolf Noureev se produisent dans Roméo et Juliette, pour une soirée du centenaire de Monte-Carlo, donnée dans la Cour d’Honneur du Palais princier (10 juin 1966). © Georges Lukomski / Archives du Palais princier.

C’est ainsi que naissent ces concerts uniques, en plein air du Palais princier. Depuis, les plus grands chefs, instrumentistes et artistes lyriques s’y succèdent. « Aujourd’hui, après plus de 60 ans, le Prince Albert II perpétue cette tradition en accueillant toujours dans la Cour d’honneur du Palais princier, aux mois de juillet et d’août, les concerts donnés par l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo », conclut l’OPMC.

Pour rappel, voici les cinq dates restantes, à retrouver pour l’été 2023 :