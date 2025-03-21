Летний музыкальный апофеоз: оглашена программа концертов в княжеском дворце Монако на 2025 год

Среди княжеских традиций и музыкального совершенства главный двор Княжеского дворца готовится к престижным выступлениям ослепительного сезона.

Концерты в княжеском дворце – подлинная культурная традиция Монако, основанная Князем Ренье III и Княгиней Грейс более шестидесяти лет назад. Они являются кульминацией музыкального сезона для Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC). Каждое лето под эгидой Князя Альбера II это величественное место принимает всемирно известных деятелей искусств на исключительных вечерах, демонстрирующих музыкальное совершенство в самом сердце Княжества.

Pеклама

Программа 2025 года сочетает традиции и новинки

На 2025 год запланировано шесть исключительных концертов – с июля по август. В программе – такие известные солисты, как Даниэль Лозакович, Дэвид Фрей, Сергей Хачатрян и Георгий Осокин. Братья Лукас и Артур Юссен, артисты-резиденты этого сезона, также подарят своё виртуозное мастерство этими летними вечерами.

В дирижёрстве разнообразие поколений представлено такими признанными мастерами, как Шарль Дютуа и Лоуренс Фостер, а также художественным руководителем Казукой Ямада. Среди перспективных молодых талантов – Тяньи Лу и Эммануэль Тьекнаворян, олицетворяющие новую волну оркестрового дирижирования.

Исключительное событие в Grimaldi Forum

Замечательная новинка этого сезона – концерт 27 июля в Grimaldi Forum. Под руководством Казуки Ямады Филармонический оркестр Монте-Карло (OPMC) исполнит «Ливерпульскую ораторию» Пола Маккартни и Карла Дэвиса в сопровождении CBSO Chorus и детского хора Академии Ренье III. Это монументальное, редко исполняемое произведение обещает стать одним из самых ярких событий культурного лета в Монако.

Репертуар разных веков

Предлагаемый репертуар элегантно охватывает разные эпохи: произведения Бетховена, Вебера и Мендельсона будут соседствовать с произведениями Равеля, Респиги, Прокофьева и Штрауса. Это разнообразие открывает поразительную панораму истории классической музыки – от нестареющей классики до редко исполняемых произведений.

Полезная информация

Концерты пройдут 10, 20, 27, 31 июля и 3 и 7 августа 2025 года, в 21:30. Билеты поступят в продажу 2 апреля для участников и подписчиков «Друзей оркестра» и 8 апреля для широкой публики.

Доступно несколько ценовых вариантов: стоимость абонемента на шесть концертов – от 120 до 840 евро в зависимости от выбранной категории мест.

Бронирование можно осуществить онлайн на сайте www.opmc.mc, в кассе в атриуме Казино Монте-Карло или по телефону +377 92 00 13 70.