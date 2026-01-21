Vœux de la Sûreté publique : un bilan 2025 maîtrisé et cap sur la modernisation en 2026

Le Prince Albert II était présent, ce mercredi 21 janvier, lors de la cérémonie des vœux de la Sûreté publique © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la Sûreté publique, en présence du Prince Albert II, le directeur Éric Arella a présenté un bilan globalement positif de l’année 2025, marquée par l’absence de criminalité majeure.

Éric Arella a également dévoilé les orientations stratégiques pour 2026, axées sur la modernisation technologique et le renforcement de la coopération internationale.

Une délinquance générale contenue malgré une légère hausse

Éric Arella présente le bilan de l’année écoulée © Direction de la Communication / Manuel Vitali

L’année 2025 a vu la barre symbolique des 1 000 faits constatés être franchie, avec 1 055 infractions recensées, soit moins de trois faits par jour en moyenne. Cette augmentation s’explique principalement par une hausse de la délinquance dite mineure : blessures involontaires, diffamations, dégradations volontaires, vols simples et escroqueries, notamment par Internet. Les infractions de moindre importance représentent à elles seules 38% de la délinquance générale.

En revanche, les infractions les plus sensibles sont en net recul. Les cambriolages ont diminué de 29%, et la Principauté n’a déploré aucun homicide ni aucun vol à main armée en 2025, contrairement à l’année précédente. La délinquance de voie publique, la plus préoccupante pour le sentiment de sécurité, reste contenue à moins d’un fait par jour avec 328 faits recensés.

Trois faits significatifs ont néanmoins marqué l’année : le vol de nuit de sacs à main de luxe boulevard des Moulins en avril, le vol par ruse de montres lors de la fermeture du salon Top Marques en mai, et le vol à la station-service du Wurtemberg en décembre. Deux de ces trois dossiers ont d’ores et déjà été élucidés, témoignant de l’efficacité des services avec un taux d’élucidation global de 52%, en hausse de trois points par rapport à 2024.

Sécurité routière : des résultats encourageants

La sécurité routière, priorité de l’année écoulée, affiche des résultats positifs avec une baisse de 7% des accidents corporels (150 en 2025 contre 161 en 2024) et une diminution spectaculaire de 33% des conduites alcooliques (90 contrôles positifs en 2025 contre 134 en 2024). Un seul accident mortel a été déploré en fin d’année, sans lien avec l’alcoolémie ou les stupéfiants.

La mise en œuvre de la loi 1582 du 14 novembre 2025 a permis d’instaurer des contrôles préventifs et des dépistages aléatoires. Durant la période des fêtes de fin d’année, 9% de ces contrôles (21 procédures sur 231 contrôles effectués) se sont révélés positifs, soulignant la nécessité de maintenir la vigilance.

Une activité opérationnelle soutenue

Les chiffres témoignent d’une mobilisation constante des effectifs : 12 380 interventions de police, plus de 134 000 contrôles d’identité (soit environ 400 par jour), et la gestion de 1 387 caméras de vidéosurveillance 24h/24 par le centre de supervision et de commandement opérationnel.

Le groupe d’identification des avoirs criminels (GIAC), qui a célébré sa première année d’existence, a traité 32 enquêtes patrimoniales et procédé à des saisies d’avoirs criminels à hauteur de 128 millions d’euros, portant l’encours total à 700 millions d’euros.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

2026 : modernisation et reconnaissance faciale au programme

Le plan quinquennal 2025-2030, validé fin 2024, commence à se concrétiser avec la création de cinq postes budgétaires pour renforcer la surveillance de la frontière nord à Beausoleil, notamment dans le secteur des commerces de luxe, et de trois postes supplémentaires pour les services de renseignement et de police judiciaire.

Parmi les priorités 2026, la modernisation technologique occupe une place centrale. La direction de la sûreté publique ambitionne de déployer l’intelligence artificielle adaptée aux processus policiers via une plateforme sécurisée unique. Le projet le plus emblématique concerne la reconnaissance faciale, dont le texte proposé vise à « favoriser l’automatisation de certaines tâches purement techniques » tout en préservant les droits et libertés fondamentales. Une démarche de certification en lien avec l’Agence monégasque de normalisation est également lancée pour deux unités : la police administrative et la police technique et scientifique.

Renforcement de la coopération internationale

Si la collaboration avec Interpol reste une priorité historique pour Monaco (la Principauté a contribué à la création de l’organisation en 1914 sous l’impulsion du Prince Albert Ier), Éric Arella souhaite développer davantage l’utilisation des outils d’Europol, notamment pour les enquêtes sensibles en matière de blanchiment. Les relations bilatérales avec l’Italie sont également appelées à se renforcer.

Le ministre d’État Christophe Mirmand et Lionel Beffre, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur étaient également présents © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un calendrier 2026 chargé

L’année à venir s’annonce dense avec plusieurs événements majeurs : la célébration des 50 ans de l’accord Ramoge les 25 et 26 juin, le départ de la Vuelta à Monaco les 22 et 23 août, et la Conférence des ministres des sports, sans compter les traditionnels Grands Prix. Des défis logistiques importants pour le personnel de la Sûreté publique, pour lequel des avancées catégorielles sont attendues, notamment concernant le rééquilibrage de la pyramide hiérarchique.

Éric Arella a salué la capacité de la Principauté à réussir « le tour de force de demeurer un havre de paix où règne un fort sentiment de sécurité », tout en rappelant que « les acquis et la sérénité ne doivent surtout pas exclure la vigilance ». Il a conclu son intervention en citant Winston Churchill : « Le succès n’est pas définitif, l’échec n’est pas fatal. C’est le courage de continuer qui compte. »