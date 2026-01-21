Droits des femmes à Monaco : 7 chiffres clés sur les violences sexistes dévoilés

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a présenté son septième rapport d’activité annuel lors de sa réunion plénière le 20 janvier © Stéphane Danna - Direction de la Communication

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a dressé le bilan de ses actions 2025 et présenté des statistiques sur les violences faites aux femmes en Principauté.

La septième réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes s’est tenue le 20 janvier dernier à Monaco. Sous la présidence d’Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des relations extérieures et de la coopération, cette rencontre a rassemblé l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs engagés dans la défense des droits des femmes.

Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes, a de son côté présenté le bilan d’une année 2025 particulièrement dense. Deux études statistiques structurantes ont été réalisées, portant sur les violences faites aux femmes et les écarts de salaires entre les sexes. Côté sensibilisation, la campagne « Powher » du 8 mars et la vidéo « Boîte Noire » du 25 novembre sur le contrôle coercitif, visionnée 800 000 fois, ont marqué les esprits. La formation des professionnels s’est également intensifiée : 115 personnes ont été formées à la prise en charge des victimes de violences domestiques et 119 agents de l’État sensibilisés au sexisme au travail.

Les priorités pour 2026 se concentreront sur la lutte contre les violences économiques et le renforcement des synergies entre les différents acteurs. Monaco profitera également de sa présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour promouvoir ses actions auprès du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux.

Les chiffres des violences sexistes

En collaboration avec le Comité, l’IMSEE a parallèlement publié sa septième étude annuelle sur les violences sexistes, adoptant cette année une nouvelle méthodologie basée sur la définition du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio), organe du Conseil de l’Europe :

40 cas de violences entre partenaires intimes ou sexuelles recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2025, contre 35 en 2024

recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2025, contre 35 en 2024 72 victimes de violences sexistes prises en charge au Centre Hospitalier Princesse Grace, dont 92 % de femmes

prises en charge au Centre Hospitalier Princesse Grace, dont 92 % de femmes 66 % des violences entre partenaires intimes commises en présence d’enfants selon l’AVIP

commises en présence d’enfants selon l’AVIP La plus jeune victime de violences sexistes était âgée de 6 ans, la plus âgée de 80 ans

87 % des agressions sexistes signalées à la police ont donné lieu à un dépôt de plainte

signalées à la police ont donné lieu à un dépôt de plainte 7 condamnations prononcées pour des faits commis en 2025

L’étude complète est consultable sur les sites dfm.mc et le nouveau site de l’IMSEE (imsee.mc), qui a fait peau neuve pour les 15 ans de l’insitut.