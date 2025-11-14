Six figures masculines monégasques mobilisées contre les violences faites aux femmes

Louis Ducruet fait partie des ambassadeurs de cette nouvelle campagne de lutte contre les violences faites aux femmes © Frédéric Nebinger / Palais princier

Six hommes de la Principauté s’affichent dans une campagne de sensibilisation qui sera visible sur l’ensemble des arrêts de bus monégasques dès le 25 novembre.

À l’approche de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Monaco accueille une initiative singulière. Fight Aids Monaco et SheCanHeCan, épaulées par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, déploient leur sixième campagne annuelle avec une approche centrée sur l’engagement masculin.

Le ministre d’État Christophe Mirmand, le président du Conseil National Thomas Brezzo, Louis Ducruet (président des Barbagiuans Monaco), le chef étoilé Marcel Ravin, le champion d’apnée Pierre Frolla et le pilote automobile Arthur Leclerc prêtent leur visage à cette opération de communication.

Des vidéos au cœur de l’action

Chaque ambassadeur apparaît dans une courte séquence de dix secondes, filmée dans son environnement professionnel grâce au concours de la Direction de la Communication. Le concept repose sur un message unifié : le refus catégorique de toute forme de violence ou de sexisme, qu’elle se manifeste dans la sphère privée, professionnelle ou publique.

Invités à dépasser le rôle de spectateurs pour devenir des acteurs du changement, la parole de ces figures masculines vise à créer un environnement où chaque femme et chaque fille peut évoluer librement et en toute sécurité. Marcel Ravin évoque ainsi l’égalité dans son établissement du Monte Carlo Bay, tandis que Christophe Mirmand affirme sa détermination à promouvoir un gouvernement exempt de comportements sexistes.

« Cette campagne met en lumière la responsabilité et la visibilité de chacun », déclarent les organisateurs dans un communiqué défendant la responsabilité collective dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La campagne digitale sera diffusée simultanément en ligne et sur l’intégralité des abribus de la Principauté.