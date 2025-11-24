Violences faites aux femmes : Monaco adopte une approche inédite 

Le Comité pour les droits des femmes dévoile une nouvelle approche pour sensibiliser aux violences domestiques en se plaçant du point de vue de l’auteur. Plusieurs événements sont programmés cette semaine.

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a présenté vendredi sa campagne pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Intitulée « L’enfermer ce n’est pas l’aimer », elle met en lumière le contrôle coercitif, ce processus d’isolement progressif de la victime par accumulation de petits actes. Céline Cottalorda a détaillé cette nouvelle stratégie en présence d’Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l’Homme et ancienne ministre déléguée.

Un film animé raconté par l’agresseur

La déléguée interministérielle a choisi d’aborder le sujet en adoptant le point de vue de l’auteur des violences. Un film animé montre comment une relation amoureuse dérape progressivement vers la prise de contrôle puis les violences. Le spot sera diffusé sur Monaco Info et disponible en anglais avec la voix de Toby Wright. La campagne utilise le symbole de la boîte noire pour illustrer cet enfermement progressif. Des affiches sont déjà visibles en ville et au centre commercial de Fontvieille.

Six figures masculines monégasques mobilisées contre les violences faites aux femmes

Une semaine de sensibilisation

Plusieurs associations partenaires organisent des événements complémentaires. Le Zonta Club propose dimanche une conférence sur la culture de la virilité avec l’essayiste Lucile Peytavin. Monaco Women in Finance Institute anime lundi un théâtre forum sur le sexisme. Le CHPG organise mardi une conférence sur les violences intrafamiliales tandis que le Club Soroptimist proposera mercredi un théâtre interactif pour les jeunes adultes. Des campagnes d’affichage seront également déployées par plusieurs associations pour inciter les hommes à s’engager contre les violences.