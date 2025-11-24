Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Violences faites aux femmes : Monaco adopte une approche inédite 

Par Estelle Imbert
Publié le 24 novembre 2025
2 minutes de lecture
L’enfermer ce n’est pas l’aimer
Monaco lance une campagne contre le contrôle coercitif avant le 25 novembre © Direction de la Communication - Stéphane Danna
Par Estelle Imbert
- 24 novembre 2025
2 minutes de lecture

Le Comité pour les droits des femmes dévoile une nouvelle approche pour sensibiliser aux violences domestiques en se plaçant du point de vue de l’auteur. Plusieurs événements sont programmés cette semaine.

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a présenté vendredi sa campagne pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Intitulée « L’enfermer ce n’est pas l’aimer », elle met en lumière le contrôle coercitif, ce processus d’isolement progressif de la victime par accumulation de petits actes. Céline Cottalorda a détaillé cette nouvelle stratégie en présence d’Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l’Homme et ancienne ministre déléguée.

Un film animé raconté par l’agresseur

La déléguée interministérielle a choisi d’aborder le sujet en adoptant le point de vue de l’auteur des violences. Un film animé montre comment une relation amoureuse dérape progressivement vers la prise de contrôle puis les violences. Le spot sera diffusé sur Monaco Info et disponible en anglais avec la voix de Toby Wright. La campagne utilise le symbole de la boîte noire pour illustrer cet enfermement progressif. Des affiches sont déjà visibles en ville et au centre commercial de Fontvieille.

Conférence de presse Comité Droits des Femmes ©Direction de la Communication  Stéphane Danna
© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Six figures masculines monégasques mobilisées contre les violences faites aux femmes

Une semaine de sensibilisation

Plusieurs associations partenaires organisent des événements complémentaires. Le Zonta Club propose dimanche une conférence sur la culture de la virilité avec l’essayiste Lucile Peytavin. Monaco Women in Finance Institute anime lundi un théâtre forum sur le sexisme. Le CHPG organise mardi une conférence sur les violences intrafamiliales tandis que le Club Soroptimist proposera mercredi un théâtre interactif pour les jeunes adultes. Des campagnes d’affichage seront également déployées par plusieurs associations pour inciter les hommes à s’engager contre les violences.