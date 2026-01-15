Монако запретило использование бенгальских огней в закрытых помещениях после трагедии в Кран-Монтане

Бенгальские огни — это пиротехнические изделия, пламя и яркость которых могут быть особенно сильными © Суван Шоудхури

Спустя две недели после смертоносного пожара в швейцарском баре Le Constellation власти Княжества объявили о пересмотре правил безопасности. Отныне использование бенгальских огней запрещено во всех закрытых помещениях.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь в Кран-Монтане и унесла жизни 40 человек, ещё 116 получили ранения, среди них — многие несовершеннолетние. Как установили следователи, пиротехнические фонтаны, закреплённые на бутылках шампанского, подожгли акустическую пену на потолке, из-за чего огонь распространился практически мгновенно. Уже на следующий день после происшествия Князь Альбер II направил официальное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелину, в котором выразил «глубокую скорбь» Княжества и поддержку швейцарским властям, а также экстренным и спасательным службам, работавшим на месте трагедии.

Перед лицом этой ужасной трагедии власти Монако решили действовать без промедления. В своём заявлении государственный министр сообщил о намерении обратиться в Техническую комиссию по гигиене, безопасности и защите окружающей среды с предложением усилить контроль в развлекательных заведениях, «повысить осведомлённость операторов о необходимости строгого соблюдения правил безопасности» и подготовить нормативный текст, полностью запрещающий использование любых пиротехнических устройств в закрытых помещениях.

Давно известные риски

7 января Стефан Валери, исполнительный президент группы Société des Bains de Mer, попытался развеять опасения журналистов во время своего новогоднего обращения. Он напомнил, что группа ещё несколько лет назад отказалась от бенгальских огней, заменив их безопасными светодиодными аналогами. Традиционные фейерверки, по его словам, используются лишь в исключительных случаях и находятся под строгим контролем.

Он также отметил, что горючие материалы, подобные тем, что использовались в швейцарском заведении, в Монако запрещены, а действующие ограничения по числу посетителей не позволили бы собрать столь большую толпу. В целом Княжество исторически придерживается жёстких правил в отношении ночных заведений, а новая мера становится частью системы профилактики, призванной не допустить повторения подобных трагедий на территории страны.