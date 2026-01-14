Monaco interdit les feux de Bengale dans les lieux clos après le drame de Crans-Montana

Les feux de Bengale sont des engins pyrotechniques dont la flamme et la lumière peuvent être puissantes © Suvan Chowdhury

Deux semaines après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation en Suisse, le gouvernement princier annonce une évolution réglementaire pour proscrire les feux de Bengale dans tous les établissements fermés.

La tragédie survenue dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés, dont de nombreux mineurs. Selon les enquêteurs, des fontaines pyrotechniques fixées sur des bouteilles de champagne auraient enflammé la mousse acoustique du plafond, provoquant un embrasement généralisé éclair. Dès le lendemain du drame, le Prince Albert II avait adressé une dépêche officielle au président de la Confédération suisse Guy Parmelin. Le Souverain y exprimait la « profonde émotion » de la Principauté et transmettait son soutien aux autorités helvétiques ainsi qu’aux services de secours mobilisés face à cette catastrophe.

Face à ce bilan effroyable, Monaco entend agir rapidement. Dans un communiqué le ministre d’État a annoncé saisir la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement pour renforcer les contrôles dans les établissements festifs, de « sensibiliser les exploitants au strict respect des règles de sécurité » et de préparer un texte interdisant tout dispositif pyrotechnique en intérieur.

Des risques bien connus

Dès le 7 janvier, Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer, avait tenu à rassurer lors de ses vœux à la presse. Le groupe avait ainsi remplacé depuis plusieurs années les feux de Bengale par des versions LED sans danger. Les artifices traditionnels ne seraient utilisés qu’exceptionnellement et sous haute surveillance.

Le dirigeant avait également souligné que les matériaux inflammables présents dans l’établissement suisse sont proscrits en Principauté, et que les jauges d’accueil auraient empêché une telle affluence. Monaco dispose historiquement d’une réglementation exigeante pour les lieux de vie nocturne. Cette nouvelle mesure s’inscrit donc dans une logique de prévention, sans attendre qu’un drame similaire ne survienne sur son territoire.