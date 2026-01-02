Le Prince Albert II exprime sa « profonde émotion » après la tragédie de Crans-Montana

Le Prince Souverain et le Gouvernement Princier ont adressé jeudi leurs condoléances à la Suisse après l’incendie meurtrier qui a fait une quarantaine de morts dans la station alpine.

Un message de solidarité au peuple suisse

Dans une dépêche officielle adressée au Président de la Confédération suisse Guy Parmelin, le Prince Albert II a exprimé l’émotion de la Principauté face au drame survenu dans la nuit du Nouvel An. « La Principauté de Monaco a appris avec une profonde émotion l’incendie survenu à Crans-Montana », déclare le Souverain dans ce message officiel.

Le Prince Souverain et le Gouvernement Princier ont tenu à saluer le travail des secours mobilisés pour faire face à cette catastrophe sans précédent. « Le Prince Souverain et le Gouvernement Princier adressent leur soutien et leur solidarité au Gouvernement de la Confédération suisse, aux autorités locales ainsi qu’à l’ensemble des services de secours », précise la dépêche.

Une tragédie d’ampleur internationale

L’incendie du bar Le Constellation a ravagé l’établissement vers 1h30 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, faisant une quarantaine de morts et 115 blessés, majoritairement dans un état critique. Selon les premiers témoignages, des bougies pyrotechniques auraient embrasé la mousse acoustique du plafond, provoquant un embrasement généralisé.

« La Principauté exprime sa compassion aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par ce drame, et s’associe à leur peine », conclut le Prince Albert II, ajoutant que « la Principauté de Monaco se tient aux côtés du peuple suisse en ces moments difficiles ».

La France, l’Allemagne et l’Italie ont proposé d’accueillir les grands brûlés pour soulager le système hospitalier suisse.