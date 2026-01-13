Самые популярные имена в Монако за 2025 год

Тенденции в Княжестве быстро меняются: самые популярные имена 2024 года уступили место новым фаворитам, а количество рождений вновь растет.

Мэрия Монако опубликовала статистику по актам гражданского состояния за 2025 год. С 732 зарегистрированными родами Княжество показывает небольшой рост по сравнению с 721 ребенком, родившимся в 2024 году, что было значительным снижением по сравнению с 804 новорожденными в 2023 году. В этом году мальчиков (404) больше, чем девочек (328), что подтверждает тенденцию 2024 года, когда мальчики составляли большинство. Вот пятерка самых популярных имен для каждого пола:

Среди девочек

Бьянка

Эмма

Анна

Шарлотта

Клара

Неожиданный поворот в рейтинге имен для девочек: Роза, лидер 2024 года, полностью вышла из пятерки самых популярных имен. Первое место заняла Бьянка, за ней следуют Эмма — единственное имя, которое удерживается в рейтинге уже три года, — Анна, Шарлотта и Клара.

Среди мальчиков

Луи

Маттео

Леонардо

Лео

Габриэль и Артур (в равном количестве)

Среди мальчиков Луи отнял первое место у Жюля, который в этом году отсутствует. Несмотря на то, что Лео был непоколебимым лидером в течение двух лет, в этом году он опустился на четвертое место, а Маттео и Леонардо заняли второе и третье места. Габриэль и Артур завершают тройку лидеров, разделив пятое место.

Рост числа браков и разводов

Что касается браков, в 2025 году было заключено 202 брака по сравнению с 176 в предыдущем году. Четыре из них были заключены между двумя монегасками. Число разводов также растет: в 2025 году было произнесено 74 решения о разводе по сравнению с 66 в 2024 году.

Кроме того, в Княжестве было зарегистрировано 543 случая смерти, из которых более 84% произошли в больнице. Из всех новорожденных 208 семей проживали в Монако, остальные в основном были из Ментона, Рокбрюн-Кап-Мартина и Босолея.