I nomi più utilizzati a Monaco nel 2025? Ecco quali sono

Il Principato ha registrato 732 nascite nel 2025 © Marius Muresan - Unsplash

Le tendenze cambiano rapidamente al reparto maternità del CHPG: i nomi preferiti del 2024 hanno ceduto il posto a nuovi favoriti, mentre le nascite tornano a crescere nel Principato.

Il Comune di Monaco ha pubblicato le statistiche dello stato civile per il 2025. Con 732 nascite registrate, il Principato registra un leggero aumento rispetto ai 721 bambini nati nel 2024, che aveva segnato un netto calo rispetto alle 804 nascite del 2023. Quest’anno i maschi (404) sono più numerosi delle femmine (328), confermando la tendenza del 2024, quando i maschi rappresentavano la maggioranza. Ecco la top 5 per ogni sesso:

Per le bambine

Bianca

Emma

Anna

Charlotte

Clara

Colpo di scena nella classifica femminile: Rose, grande vincitrice del 2024, esce completamente dalla top 5. Bianca prende il comando, seguita da Emma – unico nome che si mantiene da tre anni -, Anna, Charlotte e Clara.

Per i bambini

Louis

Matteo

Leonardo

Leo

Gabriel et Arthur (a pari merito)

Tra i maschi, Louis conquista il primo posto a Jules, assente quest’anno. Sebbene inamovibile da due anni, Leo scende quest’anno al quarto posto, mentre Matteo e Leonardo si classificano al secondo e terzo posto. Gabriel e Arthur completano il podio condividendo il quinto posto.

Aumento dei matrimoni, ma anche dei divorzi

Per quanto riguarda le unioni, nel 2025 sono stati celebrati 202 matrimoni, contro i 176 dell’anno precedente. Tra questi, quattro univano due monegaschi. Anche il numero dei divorzi segue una curva ascendente, con 74 separazioni pronunciate, contro le 66 del 2024.

Il Principato ha inoltre registrato 543 decessi, di cui oltre l’84% avvenuti in ospedale. Su tutte le nascite, 208 famiglie risiedevano a Monaco, mentre le altre provenivano principalmente da Mentone, Roquebrune-Cap-Martin e Beausoleil.