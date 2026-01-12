Quels sont les prénoms les plus donnés à Monaco en 2025 ?

Les tendances changent vite à la maternité du CHPG : les prénoms préférés de 2024 ont cédé leur place à de nouveaux favoris, tandis que les naissances repartent à la hausse en Principauté.

La Mairie de Monaco a dévoilé les statistiques de l’état civil pour 2025. Avec 732 naissances enregistrées, la Principauté affiche une légère progression par rapport aux 721 bébés nés en 2024, qui avait marqué un net recul face aux 804 naissances de 2023. Cette année, les garçons (404) sont plus nombreux que les filles (328), confirmant la tendance de 2024 où les garçons représentaient la majorité. Voici le top 5 pour chaque sexe :

Chez les filles

Bianca

Emma

Anna

Charlotte

Clara

Coup de théâtre dans le palmarès féminin : Rose, grande gagnante de 2024, quitte totalement le top 5. Bianca prend la tête, suivie d’Emma — seul prénom à se maintenir depuis trois ans —, Anna, Charlotte et Clara.

Chez les garçons

Louis

Matteo

Leonardo

Leo

Gabriel et Arthur (ex aequo)

Chez les garçons, Louis ravit la première place à Jules, absent cette année. Bien qu’indéboulonnable depuis deux ans, Leo chute cette année à la quatrième position tandis que Matteo et Leonardo se classent en deuxième et troisième. Gabriel et Arthur complètent le podium en se partageant la cinquième place.

Mariages en hausse, divorces aussi

Du côté des unions, 202 mariages ont été célébrés en 2025, contre 176 l’année précédente. Parmi eux, quatre unissaient deux Monégasques. Le nombre de divorces suit également une courbe ascendante avec 74 séparations prononcées, contre 66 en 2024.

La Principauté a par ailleurs enregistré 543 décès, dont plus de 84 % survenus à l’hôpital. Sur l’ensemble des naissances, 208 familles résidaient à Monaco, les autres provenant majoritairement de Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil.