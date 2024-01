Quels sont les prénoms les plus donnés à Monaco en 2023 ?

Certains étaient déjà dans le top 10 en 2022 !

C’est la tradition en début d’année. La Mairie de Monaco publie les chiffres de l’Etat civil pour les 12 mois précédents. Aussi, en 2023, 194 mariages ont été célébrés (soit trois de plus qu’en 2022), 64 divorces ont été prononcés (contre 58 en 2022), et 538 décès ont été déclarés (soit dix de plus).

Du côté des naissances en revanche, l’an dernier, la Principauté a enregistré pas moins de 804 nouveau-nés sur son territoire : 388 filles et 416 garçons (contre 862 naissances en 2022). Mais quels prénoms ont été donnés en majorité ? Voici le top 5 pour chaque sexe.

Chez les petites filles

Louise

Chloé

Emma

Jade

Chiara

Comme en 2022, Chloé et Emma restent dans le classement (bien qu’Emma ait chuté de deux places en un an). Louise, Jade et Chiara ont, pour leur part, pris la place de Victoria, Alice et Stella.

Chez les petits garçons

Théo

Gabriel

Léo

Leonardo

Andrea

Chez les petits garçons, là encore, deux prénoms étaient déjà présents en 2022 : Gabriel et Leonardo, ce dernier ayant d’ailleurs été en tête du classement à l’époque. En 2023, la première place revient à Théo, et Léo et Andrea intègrent le top 5. Tous trois remplacent Raphaël, Aaron et Louis.