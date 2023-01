Quels sont les prénoms les plus donnés à Monaco en 2022 ?

Certains prénoms de 2021 figurent encore dans le classement.

Comme chaque année, la Mairie de Monaco a publié les chiffres de l’état civil de l’année précédente. En 2022, la Principauté a enregistré 862 naissances, contre 976 en 2021, et 528 décès, contre 603 un an auparavant.

Les mariages ont aussi connu une légère hausse, passant de 181 à 191 ; les divorces, quant à eux, sont restés au nombre de 58.

Du côté du carnet rose, sur les 862 enfants nés en Principauté, c’est presque moitié-moitié, avec 435 petits garçons et 427 petites filles. Comme d’habitude, la Mairie a partagé le top 5 des prénoms les plus donnés pour chaque sexe.

Chez les petites filles

Emma

Victoria

Alice

Chloé

Stella

En tête de liste en 2021 et 2020, Victoria est toujours très populaire, mais le prénom a cédé la place à Emma. Il s’agit néanmoins du seul prénom de l’an dernier qui figure encore dans le top 5. L’an dernier, l’on trouvait également Louise, Lena, Léa et Anna.

Chez les petits garçons

Leonardo

Gabriel

Raphaël

Aaron

Louis

A noter que Gabriel, Louis et Raphaël figuraient déjà dans le classement en 2021, en première, quatrième et cinquième positions. En revanche, Leonardo et Aaron ont détrôné Matteo et Léo.