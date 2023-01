I nomi più utilizzati a Monaco nel 2022? Ecco quali sono

Alcuni nomi del 2021 sono ancora in classifica.

Come ogni anno, il Comune di Monaco ha pubblicato i dati dello stato civile dell’anno trascorso. Nel 2022, il Principato ha registrato 862 nascite, rispetto alle 976 del 2021, e 528 decessi, contro i 603 dell’anno precedente.

I matrimoni hanno registrato una leggera crescita, passando da 181 a 191. I divorzi, invece, si sono mantenuti a 58.

Per quanto riguarda le nascite, su 862 bambini nati nel Principato, 435 erano maschietti e 427 femminucce, quasi a pari merito. Come sempre, il Comune di Monaco ha condiviso la classifica dei primi 5 nomi più utilizzati per ogni sesso.

Per le bambine

Emma

Victoria

Alice

Chloé

Stella

In cima alla classifica nel 2021 e nel 2020, Victoria è sempre molto popolare ma ha ceduto il primo posto a Emma. Si tratta inoltre dell’unico nome del 2021 ancora presente nella top 5. Due anni fa c’erano anche Louise, Lena, Léa e Anna.

Per i bambini

Leonardo

Gabriel

Raphaël

Aaron

Louis

Gabriel, Louis e Raphaël facevano già parte della classifica 2021, al primo, quarto e quinto posto. Invece, Leonardo e Aaron hanno spodestato Matteo e Léo.