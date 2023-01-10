Названы самые популярные имена новорождённых в Монако в 2022 г.

Некоторые фавориты 2021 года фигурируют и в новом рейтинге.

Ежегодно Мэрия Монако (Mairie de Monaco) публикует статистику отдела регистрации актов гражданского состоянии за предыдущий год. Согласно новым данным, в 2022 году в Княжестве было зарегистрировано 862 рождения против 976 в 2021 году и 528 смертей, по сравнению с 603 годом ранее.

Количество бракосочетаний также немного возросло: со 181 до 191, а вот число разводов не изменилось — 58.

Что касается статистики рождаемости, то соотношение полов распределилось почти поровну: в Княжестве появились на свет 435 мальчиков и 427 девочек. Как обычно, Мэрия поделилась, какие имена стали самыми популярными в этом году.

Список самых популярных женских имен выглядит следующим образом:

Эмма (Emma)

Виктория (Victoria)

Алис (Alice)

Клоэ (Chloé)

Стелла (Stella)

Имя Виктория, лидировавшее в 2021 и 2020 годах, уступило пальму первенства Эмме. Однако это единственное имя из рейтинга прошлого года, которое все еще находится в пятерке лучших. В прошлом году компанию ему составляли Луиза, Лена, Леа и Анна.

Список самых популярных мужских имен:

Леонардо (Leonardo)

Габриэль (Gabriel)

Рафаэль (Raphaël)

Аарон (Aaron)

Луи (Louis)

Отметим, что Габриэль, Луи и Рафаэль уже фигурировали в рейтинге 2021 года на первой, четвертой и пятой позициях соответственно. Однако Леонардо и Аарон сместили других фаворитов прошлого года: Маттео и Лео.