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Названы самые популярные имена новорождённых в Монако в 2022 г.

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 10 января 2023
детские имена монако
Unsplash
Автор: Camille Esteve
- 10 января 2023

Некоторые фавориты 2021 года фигурируют и в новом рейтинге.

Ежегодно Мэрия Монако (Mairie de Monaco) публикует статистику отдела регистрации актов гражданского состоянии за предыдущий год. Согласно новым данным, в 2022 году в Княжестве было зарегистрировано 862 рождения против 976 в 2021 году и 528 смертей, по сравнению с 603 годом ранее.

Количество бракосочетаний также немного возросло: со 181 до 191, а вот число разводов не изменилось — 58.

Что касается статистики рождаемости, то соотношение полов распределилось почти поровну: в Княжестве появились на свет 435 мальчиков и 427 девочек. Как обычно, Мэрия поделилась, какие имена стали самыми популярными в этом году.

Список самых популярных женских имен выглядит следующим образом:

  • Эмма (Emma)
  • Виктория (Victoria)
  • Алис (Alice)
  • Клоэ (Chloé)
  • Стелла (Stella)

Имя Виктория, лидировавшее в 2021 и 2020 годах, уступило пальму первенства Эмме. Однако это единственное имя из рейтинга прошлого года, которое все еще находится в пятерке лучших. В прошлом году компанию ему составляли Луиза, Лена, Леа и Анна.

Список самых популярных мужских имен:

  • Леонардо (Leonardo)
  • Габриэль (Gabriel)
  • Рафаэль (Raphaël)
  • Аарон (Aaron)
  • Луи (Louis)

Отметим, что Габриэль, Луи и Рафаэль уже фигурировали в рейтинге 2021 года на первой, четвертой и пятой позициях соответственно. Однако Леонардо и Аарон сместили других фаворитов прошлого года: Маттео и Лео.