Мэрия Монако обнародовала статистику рождаемости за прошедший год.
Мэрия Монако ежегодно публикует данные записей актов гражданского состояния, зарегистрированных за прошедший год. В 2021 году в Княжестве родилось 976 детей (тогда как в 2020 году на свет появились 911 новорожденных), из них 498 мальчиков и 478 девочек.
Из десяти самых популярных имён три уже пользовались успехом в 2020 году.
Топ-5 имён для девочек
- Виктория (Victoria) – уже в 2020 году занимавшая первое место, Виктория — женский аналог латинского имени Виктор, что означает «победитель».
- Луиза (Louise) – Это имя происходит от древнегерманского Хлодвиг, что означает «прославившаяся в бою».
- Лена (Léna) – это уменьшительное от греческого имени Елена (hêlé), что в переводе означает «солнечный луч» или «светящаяся».
- Леа (Léa) – Это древнееврейское имя (на иврите — le’ah) имеет несколько возможных значений. Некоторые источники утверждают, что оно означает «утомлённая», другие – «львица».
- Анна (Anna) – имя древнееврейского просхождения, производное от Hannah, что означает «благодать».
Топ-5 имён для мальчиков
- Габриэль (Gabriel) – очень популярное уже в 2020 году, имя Габриэль — это слияние двух ивритских терминов «сила» и «Бог».
- Маттео (Matteo) – производное от древнееврейского имени Mattatyahu, Маттео означает «дар Божий».
- Лео (Léo) – Также пользовавшееся большим успехом в 2020 году, имя Лео является сокращением от Леон или Леонар, что в переводе с латыни означает «лев».
- Луи (Louis) – Производное от Кловис, которое, в свою очередь, происходит от древнегерманского Хлодвиг. Луи означает «прославившийся в бою».
- Рафаэль (Raphaël) – это имя древнееврейского происхождения означает «Бог исцеляет».