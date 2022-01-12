Мэрия Монако обнародовала статистику рождаемости за прошедший год.

Мэрия Монако ежегодно публикует данные записей актов гражданского состояния, зарегистрированных за прошедший год. В 2021 году в Княжестве родилось 976 детей (тогда как в 2020 году на свет появились 911 новорожденных), из них 498 мальчиков и 478 девочек.

Из десяти самых популярных имён три уже пользовались успехом в 2020 году.

Топ-5 имён для девочек

Виктория (Victoria) – уже в 2020 году занимавшая первое место, Виктория — женский аналог латинского имени Виктор, что означает «победитель».

(Victoria) – уже в 2020 году занимавшая первое место, Виктория — женский аналог латинского имени Виктор, что означает «победитель». Луиза (Louise) – Это имя происходит от древнегерманского Хлодвиг, что означает «прославившаяся в бою».

(Louise) – Это имя происходит от древнегерманского Хлодвиг, что означает «прославившаяся в бою». Лена (Léna) – это уменьшительное от греческого имени Елена (hêlé), что в переводе означает «солнечный луч» или «светящаяся».

(Léna) – это уменьшительное от греческого имени Елена (hêlé), что в переводе означает «солнечный луч» или «светящаяся». Леа (Léa) – Это древнееврейское имя (на иврите — le’ah) имеет несколько возможных значений. Некоторые источники утверждают, что оно означает «утомлённая», другие – «львица».

(Léa) – Это древнееврейское имя (на иврите — le’ah) имеет несколько возможных значений. Некоторые источники утверждают, что оно означает «утомлённая», другие – «львица». Анна (Anna) – имя древнееврейского просхождения, производное от Hannah, что означает «благодать».

Топ-5 имён для мальчиков