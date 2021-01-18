











В начале года городской совет Монако поделился данными об актах гражданского состояния за прошлый год. Помимо данных о самых популярных именах новорожденных, власти назвали число родившихся детей, заключенных браков и разводов, а также зарегистрированных смертей, произошедших в Княжестве без критериев проживания или национальности.

В 2020 году в больничном центре Княгини Грейс родились 911 детей. 479 мальчиков и 432 девочки пришли в мир, чтобы украсить жизнь своих родителей. 461 ребенок появился у родителей, состоящих в браке, 450 детей — вне брака.

2020 год не отличается особой экстравагантностью. Выбор имен для новорожденных похож на 2019 год — десятка самых популярных имен 2020 года:

Топ-5 имен для девочек:

Виктория (Victoria) — женская форма имени «Виктор». Имя имеет латинское происхождение и означает «победитель».

Алиса (Alice) — происходит от имени Adalhaid. Корень «adal» означает «благородный», а «haid» — «родословная».

Мия (Mia) — происходит от еврейского имени «Мирям» и означает «дорогой» и «любимый».

Хлоя (Chloé) — происходит от греческого языка, где имя приписывалось богине урожая.

Теа (Théa) — происходит от имени «Теана». Оно происходит от греческого «theos» — «Бог».

Топ-5 имен для мальчиков

Лео (Léo) — происходит от латинского «Leo», что означает «лев».

Габриэль (Gabriel) — сокращение двух еврейских терминов, означающих «сила» и «Бог».

Итан (Ethan) — происходит из иврита и означает «сильный», «крепкий» или даже «стремительный».

Андреа (Andrea) — греческое имя, символизирующее «силу» или «храбрость».

Тео (Théo) — происходит от греческого имени «Теодор», означающего «дар Божий».

Больше по теме: Самые популярные имена 2019 года