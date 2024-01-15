Самые популярные имена в Монако за 2023 год

Некоторые имена были в десятке первых и в 2022 году!

Это – январская традиция. Мэрия Монако публикует статистику актов гражданского состояния за истекшие 12 месяцев. Итак, в 2023 году в Монако было зарегистрировано 194 брака (на три больше, чем в 2022), 64 развода (на 6 больше, чем в 2022), 538 смертей (на 10 больше, чем в 2022).

Что касается рождений, то в прошлом году в Княжестве было зарегистрировано 804 новорожденных (на 58 меньше, чем в 2022): 388 девочек и 416 мальчиков. Какие же имена пользовались наибольшей популярностью? Итак, пятерка первых имен.

Девочки:

Луиза

Клоэ

Эмма

Жад

Кьяра

Как и в 2022 году, Клоэ и Эмма остались в списке (хотя Эмма спустилась на два места за один год). А Луиза, Жад и Кьяра заняли места Виктории, Алисы и Стеллы.

Мальчики:

Тэо

Габриель

Лео

Леонардо

Андреа

В 2022 году два имени также фигурировали в списке: Габриель и Леонардо, а Леонардо тогда был в нем первым. В 2023 году первое место в списке заняли Тэо, а Лео и Андреа – в нем новички. Они сменили Рафаэля, Аарона и Луи.