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Самые популярные имена в Монако за 2023 год

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 15 января 2024
prenoms-monaco-2023
Мэрия опубликовала статистику актов гражданского состояния - © Unsplash
Автор: Camille Esteve
- 15 января 2024

Некоторые имена были в десятке первых и в 2022 году!

Это – январская традиция. Мэрия Монако публикует статистику актов гражданского состояния за истекшие 12 месяцев. Итак, в 2023 году в Монако было зарегистрировано 194 брака (на три больше, чем в 2022), 64 развода (на 6 больше, чем в 2022), 538 смертей (на 10 больше, чем в 2022).

Что касается рождений, то в прошлом году в Княжестве было зарегистрировано 804 новорожденных (на 58 меньше, чем в 2022): 388 девочек и 416 мальчиков. Какие же имена пользовались наибольшей популярностью? Итак, пятерка первых имен.

Девочки:

  • Луиза
  • Клоэ
  • Эмма
  • Жад
  • Кьяра

Как и в 2022 году, Клоэ и Эмма остались в списке (хотя Эмма спустилась на два места за один год). А Луиза, Жад и Кьяра заняли места Виктории, Алисы и Стеллы.

Мальчики:

  • Тэо
  • Габриель
  • Лео
  • Леонардо
  • Андреа

В 2022 году два имени также фигурировали в списке: Габриель и Леонардо, а Леонардо тогда был в нем первым. В 2023 году первое место в списке заняли Тэо, а Лео и Андреа – в нем новички. Они сменили Рафаэля, Аарона и Луи.