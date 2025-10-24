Quelles sont les dates de naissances des bébés à Monaco depuis 20 ans ?

Le 17 septembre, la Princesse Charlène, accompagnée de la Croix-Rouge monégasque, est venue à la rencontre de cinq jeunes mères © © Frédéric Nebinger / Palais Princier

L’IMSEE publie une analyse des naissances en Principauté entre 2005 et 2024

C’est un calendrier des naissances fait de pics et de creux qu’a publié l’Institut Monégasque de la Statistique (IMSEE) ce 24 octobre. L’institut a passé au crible deux décennies de données démographiques et révélé des variations significatives dans la répartition des naissances à Monaco selon les jours de l’année.

Avec 30% de naissances en plus par rapport à la moyenne journalière, le 30 octobre et le 12 décembre caracolent en tête du palmarès monégasque. Des dates qui correspondent à des conceptions durant la Toussaint et les fêtes de fin d’année. À l’inverse, le 25 décembre et le 27 janvier (jour de la Sainte Dévote) affichent les taux les plus bas, avec une diminution de plus de 40% des naissances. Cette tendance s’observe généralement lors des jours fériés, reflétant l’organisation des services hospitaliers lors de la programmation des accouchements. En effet, les obstétriciens évitent naturellement de planifier ces interventions les jours fériés, préférant les reporter avant ou après. Seuls les accouchements spontanés et les urgences ont lieu ces jours-là.

La période d’été concentre 9,1% des naissances annuelles en juillet, période correspondant aux conceptions de fin septembre tandis que le mois de mars ne représente que 7,6% des naissances, soit les conceptions de début juillet.

La répartition filles-garçons reste quant à elle classique avec 106 garçons pour 100 filles.

Une natalité en berne

Mais au-delà de ces variations saisonnières, l’étude révèle une tendance plus profonde : la natalité monégasque traverse une période difficile. Des quelque 1 000 naissances annuelles enregistrées jusqu’en 2019, la Principauté n’en compte plus que 716 en 2024. Le nombre moyen de naissances quotidiennes est passé de 2,7 à moins de 2.

Si le taux de natalité de la Principauté reste élevé par rapport à ses voisins européens (plus de 10 % pour la France et 8 % dans l’UE en 2023), cette baisse significative, de 25 % à 18 % en cinq ans, place Monaco face à des défis importants pour le renouvellement de sa démographie. Symbole de l’engagement princier sur ce sujet, la Princesse Charlène était présente le 16 septembre dernier au CHPG pour inaugurer un atelier de formation aux premiers secours pour nourrissons. Une initiative qui sera bientôt proposée systématiquement aux jeunes parents dès les premiers jours de vie de leur enfant.