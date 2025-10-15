Une petite fille pour Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo : la Princesse Caroline huitième fois grand-mère !

La Princesse Caroline, son fils Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo © Monaco Tribune / Théo Briand

La famille Grimaldi s’agrandit avec l’arrivée d’une petite Bianca Carolina Marta, huitième petit-enfant de la Princesse Caroline.

Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo ont accueilli leur troisième enfant le 4 octobre dernier, selon les informations rapportées par Paris Match. Le couple a choisi le prénom Bianca Carolina Marta pour cette première fille, après leurs deux garçons, Stefano (8 ans) et Francesco (7 ans). Le deuxième prénom rend hommage à la Princesse Caroline de Monaco, grand-mère paternelle de l’enfant, tandis que Marta évoque Marta Marzotto, figure emblématique de la mode italienne et grand-mère maternelle de Beatrice Borromeo.

Une année anniversaire pour le couple

Cette naissance marque une année particulièrement significative pour Pierre Casiraghi, 38 ans, neveu du prince Albert II, et son épouse Beatrice, 40 ans. Les deux époux ont célébré leurs dix ans de mariage en juillet dernier, après s’être unis civilement au Palais Princier de Monaco en 2015.

La grossesse avait été révélée fin mai lors d’un défilé Dior à Rome, où la journaliste et cinéaste italienne était apparue dans une robe blanche fluide. Inga Griese, fondatrice d’ICON Magazine, avait alors confirmé la nouvelle sur Instagram, précisant qu’il s’agirait d’une fille.

Bianca Carolina Marta devient le huitième petit-enfant de la Princesse Caroline de Hanovre et se place en onzième position dans l’ordre de succession au trône monégasque. La Famille Princière, fidèle à sa tradition de discrétion, n’a pas encore communiqué officiellement sur cette naissance.