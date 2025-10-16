У Пьера Казираги и Беатрис Борромео родилась дочь: принцесса Каролина стала бабушкой в восьмой раз!

Семья Гримальди растёт с появлением маленькой Бьянки Каролины Марты, восьмой внучки принцессы Каролины.

По информации журнала Paris Match 4 октября у Пьера Казираги и Беатрис Борромео родился третий ребёнок. Пара выбрала для своей первой дочери имя Бьянка Каролина Марта, а их сыновей зовут Стефано (8 лет) и Франческо (7 лет). Второе имя отдаёт дань уважения принцессе Каролине Монакской, бабушке девочки по отцовской линии, а Марта напоминает о Марте Мардзотто, знаковой фигуре итальянской моды и бабушке Беатрис Борромео по материнской линии.

Юбилейный год для пары

Это рождение отметило особенно знаменательный год для 38-летнего Пьера Казираги, племянника Князя Альбера II, и его 40-летней жены Беатрис. В июле прошлого года пара отпраздновала десятую годовщину своего союза: гражданскую свадьбу они сыграли в Княжеском дворце в Монако в 2015 году.

О беременности стало известно в конце мая во время показа мод дома Dior в Риме, где итальянская журналистка и кинорежиссер появилась в струящемся белом платье. Инга Гризе, основательница журнала ICON Magazine, подтвердила эту новость в Instagram, заявив, что родится девочка.

Бьянка Каролина Марта становится восьмой внучкой принцессы Каролины Ганноверской и одиннадцатой в очереди на престол Монако. Княжеская семья, верная своей традиции сдержанности, пока официально не объявляла о рождении ребёнка.