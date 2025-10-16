Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Pеклама »
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

У Пьера Казираги и Беатрис Борромео родилась дочь: принцесса Каролина стала бабушкой в восьмой раз!

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 16 октября 2025
princesse-caroline-pierre-casiraghi-Beatrice Borromeo
Принцесса Каролина, её сын Пьер Казираги и его жена Беатрис Борромео © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)
Автор: Monaco Tribune
- 16 октября 2025

Семья Гримальди растёт с появлением маленькой Бьянки Каролины Марты, восьмой внучки принцессы Каролины.

По информации журнала Paris Match 4 октября у Пьера Казираги и Беатрис Борромео родился третий ребёнок. Пара выбрала для своей первой дочери имя Бьянка Каролина Марта, а их сыновей зовут Стефано (8 лет) и Франческо (7 лет). Второе имя отдаёт дань уважения принцессе Каролине Монакской, бабушке девочки по отцовской линии, а Марта напоминает о Марте Мардзотто, знаковой фигуре итальянской моды и бабушке Беатрис Борромео по материнской линии.

Pierre Casiraghi célèbre l’Admiral’s Cup avec son fils Stefano sous le regard du Prince Albert II

Юбилейный год для пары

Это рождение отметило особенно знаменательный год для 38-летнего Пьера Казираги, племянника Князя Альбера II, и его 40-летней жены Беатрис. В июле прошлого года пара отпраздновала десятую годовщину своего союза: гражданскую свадьбу они сыграли в Княжеском дворце в Монако в 2015 году.

О беременности стало известно в конце мая во время показа мод дома Dior в Риме, где итальянская журналистка и кинорежиссер появилась в струящемся белом платье. Инга Гризе, основательница журнала ICON Magazine, подтвердила эту новость в Instagram, заявив, что родится девочка.

Бьянка Каролина Марта становится восьмой внучкой принцессы Каролины Ганноверской и одиннадцатой в очереди на престол Монако. Княжеская семья, верная своей традиции сдержанности, пока официально не объявляла о рождении ребёнка.