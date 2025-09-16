Pierre Casiraghi célèbre l’Admiral’s Cup avec son fils Stefano sous le regard du Prince Albert II

Le vice-président du Yacht Club de Monaco a présenté le trophée historique ce dimanche en présence du Prince Albert II, Président du Club, marquant l’entrée de la Principauté dans le cercle très fermé des vainqueurs de cette compétition légendaire.

Deux mois après avoir écrit l’histoire de la voile monégasque, Pierre Casiraghi tenait enfin entre ses mains le trophée tant convoité de l’Admiral’s Cup. Ce dimanche 15 septembre, le Yacht Club de Monaco vibrait d’une émotion particulière alors que le Prince Albert II, en tenue aux couleurs du club, présidait la cérémonie officielle de présentation de la Coupe. Un moment d’autant plus touchant que le jeune Stefano, 8 ans, suivait chaque geste de son père avec des étoiles dans les yeux, applaudissant avec fierté aux côtés de l’équipage victorieux.

Une victoire historique © YCM

L’exploit d’une première participation

« Avec vos efforts et vos résultats, vous avez fait de nos rêves une réalité », a salué Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du YCM, résumant l’ampleur de l’accomplissement. Pour sa toute première participation à cette épreuve mythique – souvent comparée à la Coupe Davis de la course au large – Monaco s’est imposé face à 14 autres nations, devançant le Royal Hong Kong Yacht Club et le Yacht Club Costa Smeralda.

Une alchimie parfaite entre deux skippers

À la barre de Jolt 6, Pierre Casiraghi, associé à Peter Harrison sur Jolt 3, a orchestré une campagne tactique impeccable. « Cette coupe incarne des efforts surhumains, des sacrifices mais aussi des moments de courage. Elle symbolise la détermination, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et aussi parfois le doute et un peu la chance dont chaque marin a besoin. Voilà en quelques mots la recette de cette coupe », a confié le vice-président du YCM. Peter Harrison, membre du club et PDG de Richard Mille, a souligné la dimension collective de ce triomphe : « Ce qui a fait la différence, c’est l’état d’esprit collectif. C’est un immense honneur d’être ici avec le trophée, surtout aux côtés de Pierre, qui partage mon engagement profond envers la performance, la précision et l’esprit de compétition. Célébrer cette victoire au YCM, avec le soutien du Souverain, la rend encore plus spéciale. »

Peter Harrison et Pierre Casiraghi © YCM

Un héritage en construction

Alors que Stefano contemplait la coupe dorée de son père, c’est toute une dynastie nautique qui semblait se dessiner. Cette victoire historique, première d’une longue série espérée, confirme que le Yacht Club de Monaco compte parmi les grandes références mondiales de la course au large.