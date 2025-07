Pierre Casiraghi et le Yacht-club de Monaco remportent l’Admiral’s Cup 2025

Victoire historique du Yacht Club de Monaco et pari réussi pour Pierre Casiraghi et Peter Harrison - The Rolex Fastnet 2025. 28th July 2025 © Lloyd Images

Le vice-président du Yacht Club de Monaco et Peter Harrison offrent à Monaco sa première victoire dans cette compétition mythique relancée après vingt ans d’absence.

Après son arrivée mardi soir à Cherbourg, Pierre Casiraghi peine encore à réaliser l’ampleur de l’exploit accompli. Associé à Peter Harrison, PDG de Richard Mille, le fils de la Princesse Caroline vient d’offrir au Yacht Club de Monaco sa première victoire à l’Admiral’s Cup. Les deux barreurs monégasques ont mené une campagne méthodique depuis le 19 juillet, enchaînant Channel Race et régates côtières avant de boucler leur parcours avec la légendaire Rolex Fastnet Race. Cette stratégie collective, basée sur la complémentarité entre Jolt 6 et Jolt 3, s’est révélée payante face aux équipes expérimentées du Royal Hong Kong Yacht Club.

Jolt 3,MON 52 © Lloyd Images

« Je ne suis pas un barreur professionnel, et c’est la régate la plus épuisante que j’aie jamais faite », confie Pierre Casiraghi à l’arrivée, selon Monaco Matin. Cette humilité contraste avec la performance technique déployée durant ces dix jours de compétition intensive. Le vice-président du Y.C.M. a su transcender son statut d’amateur passionné pour rivaliser avec les meilleurs navigateurs mondiaux.

La victoire prend une dimension particulière dans le contexte de renaissance de l’Admiral’s Cup. Créée en 1957, cette épreuve avait disparu du calendrier international avant de renaître cette année sous l’impulsion du Royal Ocean Racing Club. Le timing parfait pour Monaco, qui signe sa première participation par un triomphe historique.

51e Rolex Fastnet Race : victoire de Black Jack 100 en temps réel

The Rolex Fastnet 2025 © Lloyd Images

© Yacht Club de Monaco

« Bravo ! Quel succès ! », « Congratulations to both teams, a very proud day for Yacht Club de Monaco. It has been great fun watching the racing ! », peut-on lire parmi les nombreux messages d’encouragement sur les réseaux sociaux du Yacht Club de Monaco. Le monde de la voile salue unanimement cet exploit historique.