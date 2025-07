51e Rolex Fastnet Race : victoire de Black Jack 100 en temps réel

Le maxi monocoque monégasque a remporté hier soir la course en temps réel après un duel épique avec SHK Scallywag, tandis que l’Admiral’s Cup reste à jouer.

Black Jack 100 a franchi la ligne d’arrivée à Cherbourg mardi soir à 00h21, offrant au Yacht Club de Monaco une victoire prestigieuse sur cette 51e édition de la Rolex Fastnet Race. Le bateau de Remon Vos, mené par Tristan Le Brun, a bouclé le parcours en deux jours, 12 heures et 31 minutes, s’adjugeant le trophée Erivale récompensant le premier monocoque en temps réel.

© Paul Wyeth – RORC

Duel au sommet face à SHK Scallywag

La victoire s’est jouée dans les derniers milles après un bras de fer intense avec SHK Scallywag. Les deux géants de 100 pieds se sont livrés une bataille tactique acharnée à l’approche du Fastnet Rock, naviguant parfois à quelques longueurs l’un de l’autre. L’équipage monégasque a fait la différence grâce à une série de changements de voiles parfaitement exécutés dans des conditions musclées, avec un vent dépassant les 20 nœuds. « L’an dernier, ils nous avaient devancés de 20 minutes sur la Middle Sea Race. Cette fois, nous avons été plus rapides », a confié Tristan Le Brun, évoquant une forme de revanche face à leurs rivaux australiens.

Pierre Casiraghi vise la victoire sur la mythique Fastnet Race 2025

L’Admiral’s Cup se joue aujourd’hui

Si Black Jack 100 peut savourer sa victoire, l’attention se porte aujourd’hui sur l’Admiral’s Cup où Pierre Casiraghi et Peter Harrison sont attendus dans la journée à Cherbourg avec leurs embarcations respectives Jolt 6 et Jolt 3. Cette épreuve mythique relancée après vingt ans d’absence pourrait bien connaître un dénouement monégasque, chaque minute comptant désormais dans la course au classement général par équipes.