Pierre Casiraghi vise la victoire sur la mythique Fastnet Race 2025

Après deux jours de course intense, la 51e édition de la Rolex Fastnet Race bat son plein © Yacht Club De Monaco

Pierre Casiraghi et les équipages du Yacht Club de Monaco se distinguent lors de cette 51e édition de la prestigieuse course au large.

La 51e Rolex Fastnet Race célèbre cette année son centenaire avec un bilan exceptionnel : seulement 8 abandons sur 444 partants, du jamais vu dans l’histoire de cette épreuve mythique. Depuis le départ donné samedi 26 juillet à Cowes par vent de sud-ouest modéré, la flotte s’étire sur 695 milles nautiques d’un parcours qui ne pardonne aucune erreur. L’Ultim SVR Lazartigue de Tom Laperche s’est déjà imposé ce lundi matin, mais c’est dans les autres catégories que se joue désormais l’essentiel des enjeux.

Pierre Casiraghi à la barre de Jolt 6 en AC Class 2

© Yacht Club De Monaco

Le vice-président du Yacht Club de Monaco mène un combat de chaque instant à la barre de Jolt 6 en AC Class 2. Après avoir dégagé sa quille d’algues lors des premières heures critiques, son équipage a su préserver son avantage grâce à des manœuvres millimétrées au large des îles Scilly. Will Harris, chargé de la navigation, orchestre avec précision chaque transition météorologique. La nuit de dimanche à lundi a testé la résistance physique et mentale des marins, entre mer formée et vent soutenu, mais l’état d’esprit reste intact à bord.

L’Admiral’s Cup se joue à Cherbourg

© Yacht Club De Monaco

Cette Fastnet Race constitue l’épreuve décisive de l’Admiral’s Cup avec son coefficient 3. Le Yacht Club de Monaco, actuellement deuxième par équipe derrière le Royal Hong Kong Yacht Club, peut encore renverser la situation. Oren Nataf confirme sa régularité sur le Pulsar 50 Rayon Vert, franchissant le Fastnet Rock en tête de sa catégorie multicoque en temps compensé. Quant au Maxi 100 Black Jack de Remon Vos, barré par Tristan Le Brun, il poursuit sa chasse au titre en temps réel face à Leopard 3.