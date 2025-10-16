Nata la bimba di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo: la Principessa Carolina nonna per l’ottava volta!

La famiglia Grimaldi si allarga con l’arrivo della piccola Bianca Carolina Marta, ottava nipote della Principessa Carolina.

Secondo quanto riportato da Paris Match, il 4 ottobre Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno accolto la loro terza figlia. La coppia ha scelto il nome Bianca Carolina Marta per la loro prima bambina, dopo i due maschi Stefano (8 anni) e Francesco (7 anni). Il secondo nome rende omaggio alla Principessa Carolina di Monaco, nonna paterna della piccola, mentre Marta è un tributo a Marta Marzotto, figura iconica della moda italiana e nonna materna di Beatrice Borromeo.

Un anno speciale per la coppia

Questa nascita segna un anno particolarmente significativo per Pierre Casiraghi, 38 anni, nipote del Principe Alberto II, e Beatrice Borromeo, 40 anni. I due hanno infatti festeggiato il decimo anniversario di matrimonio lo scorso luglio, dopo essersi uniti civilmente nel 2015 al Palazzo del Principe di Monaco.

La gravidanza era stata rivelata a fine maggio durante una sfilata Dior a Roma, dove la giornalista e regista italiana era apparsa con un abito bianco fluido. Inga Griese, fondatrice di ICON Magazine, aveva allora confermato la notizia su Instagram, precisando che si trattava di una bambina.

Bianca Carolina Marta è l’ottava nipote della Principessa Carolina di Hannover e occupa l’undicesimo posto nella linea di successione al trono monegasco. Come da tradizione, la Famiglia Principesca mantiene la sua consueta riservatezza e non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulla nascita.