Vœux du Gouvernement : le ministre d’État dresse le bilan et fixe le cap pour 2026

Le ministre d'État et les membres du gouvernement ont convié la presse ce vendredi 16 janvier pour les voeux 2026 © Monaco Tribune

Présidence historique du Conseil de l’Europe, rénovation du centre commercial de Fontvieille, sortie des listes grises : le ministre d’État a livré sa feuille de route pour une année placée sous le signe de l’action.

Des finances publiques solides, trois grands chantiers à accélérer, un rayonnement diplomatique inédit : voici ce qu’il fallait retenir de la prise de parole du ministre d’État, Christophe Mirmand, ce vendredi 16 janvier lors des traditionnels vœux à la presse. Six mois après son arrivée à la tête du Gouvernement princier, le ministre d’État – entouré des cinq Conseillers de Gouvernement-Ministres – a affiché ses ambitions pour 2026. « Cette année qui s’ouvre sera une année d’action, une année de réalisations », a-t-il martelé, souhaitant qu’aux prochains vœux, chacun puisse dire : « En 2026, il s’est passé des choses importantes à Monaco. »

Une fin d’année mouvementée

Le ministre d’État n’a pas éludé l’épisode du glissement de terrain qui a perturbé les fêtes de fin d’année dans le quartier de l’Annonciade. La menace pesant sur le talus surplombant l’ancien collège Charles III a nécessité l’évacuation de plusieurs dizaines de résidents la veille de Noël. Christophe Mirmand a tenu à « saluer la disponibilité, l’engagement et l’efficacité des agents de l’administration » qui ont permis de gérer cette crise en pleine période festive. Les lycéens temporairement déplacés devraient réintégrer leurs locaux « au plus tard le 26 janvier prochain ».

Des finances publiques au beau fixe

Sur le plan budgétaire, le Gouvernement affiche sa satisfaction. L’exercice 2025 s’est achevé avec « près de 200 millions d’euros » d’excédents, portés par des « résultats économiques exceptionnels ». Le budget 2026, voté en fin d’année dernière, « confirme et renforce les priorités stratégiques de l’État autour de trois axes : le logement, le développement économique, la mobilité ».

Le ministre d’État a toutefois reconnu la nécessité d’« inscrire les relations entre le Gouvernement et le Conseil national dans une confiance renouvelée ». Les débats budgétaires ont fait « apparaître des marges de progrès pour répondre aux interrogations et aux attentes des élus ». Christophe Mirmand s’est félicité de « la qualité des contacts noués avec le président Thomas Brezzo » et s’est engagé à renforcer ce dialogue institutionnel.

Trois chantiers prioritaires

Parmi les dossiers structurants, la transformation du centre commercial de Fontvieille figure en tête des préoccupations. Pour le Gouvernement, « rénover cet équipement est indispensable » car « il est le lieu de rencontre de tous les résidents, de tous les Monégasques ». Des travaux d’embellissement démarreront « très prochainement » pour maintenir l’attractivité du site en attendant le lancement du chantier principal prévu pour 2028. Les commerçants actuels bénéficieront d’un « traitement individualisé ».

La rénovation du centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) constitue le deuxième axe majeur. « L’enjeu, c’est de pouvoir reconstruire un outil industriel vieillissant dimensionné pour faire face aux besoins de la Principauté », a réaffirmé Christophe Mirmand.

Enfin, la réorganisation de l’audiovisuel public devrait faire l’objet d’un projet présenté « dans les toutes prochaines semaines », conformément aux attentes exprimées par le Conseil national.

2026, année de rayonnement international

Au-delà des enjeux locaux, Monaco s’apprête à vivre une séquence diplomatique historique. « Pour la première fois de son histoire, Monaco assurera la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à partir de mai prochain », a rappelé le ministre d’État. Cette responsabilité promet une « riche et dense séquence diplomatique à Monaco et à Strasbourg ». Le départ de la Vuelta depuis Monaco en août viendra par ailleurs renforcer le rayonnement sportif du pays.

Concernant la sortie des listes grises du GAFI et de l’Union européenne, Christophe Mirmand a réaffirmé la détermination de l’État. « Cette démarche procède d’un choix politique assumé par l’État, qui procède lui-même d’un engagement très fort du Souverain », a-t-il souligné, rappelant que ce chantier conditionne aussi l’attractivité et la compétitivité économique de la Principauté.