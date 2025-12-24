Le gouvernement Princier alerte les riverains de l’ancien collège Charles III d’un risque de glissement de terrain 

Les premiers effets de ces travaux seront connus à partir du 26 décembre © Monaco Tribune

Le gouvernement Princier a informé les résidents des immeubles voisins sur un risque imminent de glissement de terrain nécessitant potentiellement leur relogement temporaire.

Le ministre d’État a adressé un courrier aux habitants des bâtiments adjacents à l’ancien collège Charles III ce mardi. Les données en possession du gouvernement indiquent qu’un seuil critique pourrait être franchi dans les prochains jours. Cette situation justifierait une évacuation préventive des immeubles concernés par le risque de glissement du talus.

Les résidents devraient quitter temporairement leur logement et seraient pris en charge par les autorités. Cette mesure intervient après l’annonce, le 20 décembre, de la rentrée en distanciel pour les élèves du Lycée Albert Ier, également touché par cette problématique.

Travaux du Marché de la Condamine : ce qui attend les riverains dès 2026

Travaux en cours et solutions à l’étude

Des travaux de confortement par pose de tirants actifs ont démarré sur le site. Les premiers résultats de ces interventions seront connus dès le 26 décembre. En parallèle, le gouvernement mène des études pour identifier un site d’accueil permanent pour les lycéens, dont l’enseignement à distance ne constitue qu’une solution provisoire.

Les autorités monégasques assurent qu’aucun risque ne sera pris concernant la sécurité des élèves, enseignants, personnels et riverains. L’administration monégasque s’engage à limiter les désagréments causés par ces mesures préventives indispensables.