Des lycéens monégasques feront leur rentrée à distance pour des raisons de sécurité

Les 840 lycéens du Lycée Albert Ier scolarisés au sein de l’ancien Collège Charles III feront leur rentrée en distanciel © Annie Spratt - Unsplash

Face à des inquiétudes concernant la stabilité d’un talus, le Gouvernement Princier a opté pour la prudence en imposant un enseignement en distanciel aux élèves de l’ancien Collège Charles III.

Entre deux parts de galette des rois, le retour en classe après les fêtes prendra une tournure inhabituelle pour les lycéens monégasques. Dans un communiqué publié le 20 décembre, les autorités monégasques ont annoncé que les 840 élèves du Lycée Albert Ier, temporairement installés dans les locaux de l’ancien Collège Charles III, situé dans le quartier de l’Annonciade, suivront leurs cours à distance dès le 5 janvier 2026.

Pour rappel, ces lycéens ont été transférés dans les locaux rénovés de l’Annonciade depuis la rentrée de septembre 2025, le temps des travaux au lycée Albert Ier.

Un talus sous haute surveillance

Cette décision découle de préoccupations liées à la paroi de soutènement qui domine le bâtiment principal. Surveillée depuis plusieurs années, cette structure fait l’objet de travaux de consolidation depuis juillet 2025. Des investigations menées pendant les congés de la Toussaint ont conduit à programmer de nouvelles interventions durant les vacances de Noël.

Or, les derniers relevés techniques révèlent une évolution préoccupante : le phénomène de déformation s’accélère. Des opérations complémentaires sont donc indispensables, et un cabinet spécialisé sera chargé d’en évaluer l’efficacité. Les conclusions de ces analyses sont attendues pour le 4 janvier.

Les autorités se refusent à tout compromis sur la sécurité des élèves, du personnel enseignant et des associations qui utilisent les installations. Durant la première semaine de janvier, le Gouvernement tranchera sur la poursuite des activités dans l’établissement et envisagera « toutes les possibilités ». Un déménagement vers un autre site n’est pas exclu si la situation l’exige.

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) communiquera prochainement aux familles les modalités pratiques de cet enseignement à distance.