Travaux du Marché de la Condamine : ce qui attend les riverains dès 2026

Réunis le 15 décembre à la Casa d’I Soci, une centaine de riverains et commerçants ont découvert les mesures mises en place pour limiter les nuisances durant les mois de travaux prévus dès le début 2026.

À un mois du lancement du chantier de restructuration de la Halle du Marché de la Condamine, Georges Marsan a tenu à rencontrer les personnes directement concernées par ce projet d’envergure qui débutera à la mi-janvier 2026. Le maire était accompagné de ses adjoints Marjorie Crovetto, déléguée au Commerce, et François Lallemand, délégué aux Services Techniques.

La réunion s’est tenue à la Casa d’I Soci © Mairie de Monaco

Un dispositif pour limiter les nuisances

La Mairie a présenté un arsenal de mesures pour réduire l’impact du chantier sur le quotidien des riverains pendant les treize mois de travaux prévus. Des capteurs et sonomètres seront installés pour contrôler les niveaux sonores, tandis que les travaux les plus bruyants seront réalisés en dehors des heures d’affluence. Un outil numérique permettra aux habitants de suivre l’avancement des opérations en temps réel.

Les accès au quartier seront préservés : les ascenseurs depuis la rue Terrazzani et le parking public sous le marché resteront fonctionnels pendant toute la durée du chantier.

Le marché provisoire sur la Place d’Armes

Comme annoncé en octobre dernier, les commerçants seront accueillis dans des kiosques équipés et des barnums sur la Place d’Armes. Les maraîchers conserveront leurs emplacements de 7h à midi. Après leur départ, des tables supplémentaires seront installées pour augmenter la capacité d’accueil jusqu’à 22h30.

Seule exception au calendrier : le marché provisoire sera retiré du 24 mai au 14 juin 2026 pour laisser place à la Fan Zone du Grand Prix.

Le projet, inscrit dans la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco (BD2M), vise à moderniser la halle tout en conservant son identité architecturale. « Tout a été mis en oeuvre pour raccourcir au maximum les délais de ces travaux afin d’impacter le moins possible les personnes qui se trouvent à proximité immédiate du marché », a conclu Georges Marsan avant d’ajouter que d’autres réunions pourront être organisées si nécessaire pour accompagner cette transition majeure du quartier.