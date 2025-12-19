Le Conseil National adopte le Budget primitif 2026

Le budget primitif a été voté au Conseil national dans la nuit de jeudi à vendredi 19 décembre © Thomas Fondacaro - Conseil national

Les élus ont voté en faveur du budget primitif 2026 à une majorité de 14 voix, un soutien assorti de mises en garde adressées au Gouvernement.

Le Conseil national a adopté jeudi 18 décembre le projet de loi n°1116 fixant le Budget primitif de l’exercice 2026. Avec des recettes prévisionnelles de 2,2 milliards d’euros, soit un excédent de 8,8 millions d’euros et une progression de 5,7 % par rapport à 2025, ce budget témoigne de la bonne santé financière de la Principauté. Le scrutin s’est toutefois soldé par 14 voix favorables, 5 oppositions et 3 abstentions, traduisant des divergences au sein même de l’hémicycle. Une dynamique qui s’inscrit dans la continuité du vote du Budget rectificatif 2025, déjà marqué par des discussions entre le Conseil national et le Ministre d’État.

© Thomas Fondacaro – Conseil national

Plusieurs dossiers structurants sur la table

Parmi les avancées obtenues, les élus ont obtenu la confirmation du maintien du projet du centre commercial de Fontvieille dans sa version ambitieuse initiale. L’accompagnement des commerçants durant la phase de travaux a fait l’objet d’engagements spécifiques.

Le Gouvernement a également annoncé la création de l’Agence Domaniale à l’automne 2026, l’élargissement du dispositif Monaco Boost pour les entrepreneurs, ainsi que l’ouverture de discussions avec Paris sur un projet de transport de masse reliant Nice à Vintimille. À l’inverse, le projet de parking de La Brasca a été abandonné, jugé trop coûteux et peu efficient.

Un soutien conditionnel

« Mon soutien, toutefois, est clair, assumé… mais il est conditionnel. Lors du prochain Budget rectificatif (…) Nous serons vigilants sur le respect des engagements pris devant l’Assemblée », a déclaré le président du Conseil national, Thomas Brezzo, affirmant que « l’avenir ne se gère jamais seul » mais « se construit collectivement, dans la solidarité, la lucidité et le sens des responsabilités ».

Malgré ce vote favorable, Thomas Brezzo n’a donc pas masqué ses réserves. Rejoint par de plusieurs élus, le président du Conseil national a déploré certaines décisions prises sans concertation préalable et un manque de transparence budgétaire et réaffirmé leur vigilance accrue pendant l’année 2026.