Budget rectificatif 2025 : le Conseil national effectue un vote de confiance malgré les désaccords

Après plus de quinze heures de débats, les élus monégasques ont approuvé lundi le budget rectificatif 2025 par 17 voix pour, 4 contre et 3 abstentions, tout en exprimant de vives inquiétudes sur les dossiers de la mobilité et des déchets.

D’un déficit prévu de 89 millions d’euros en 2024, le budget rectificatif devrait finalement afficher un excédent de 86 millions. « La santé financière de la Principauté est exemplaire », a reconnu Franck Julien, président de la Commission des Finances, avant d’ajouter toutefois : « La prospérité d’aujourd’hui ne doit pas conduire à la négligence », faisant écho à la déclaration du Ministre d’État, lors de l’ouverture de la séance publique du 7 octobre.

Des sujets sensibles persistants

Si le président Thomas Brezzo a plusieurs fois salué la convergence de vues et une communication fluide avec le Ministre d’État, il a cependant regretté la « rigidité » du Gouvernement sur deux sujets sensibles. Concernant la mobilité, les élus plaident pour l’ouverture d’une réflexion sur un transport de masse entre Nice et Vintimille. Une demande à laquelle l’exécutif oppose une prudence et une fermeté assumée, privilégiant l’amélioration du TER existant, sans pour autant écarter définitivement les autres options.

La reconstruction in situ du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets constitue l’autre point d’achoppement. Jean-Louis Grinda dénonce une « politique de la porte fermée » et refuse d’entériner une décision qu’il juge précipitée : « Sur un dossier aussi capital, vous ne pourrez vous passer de notre avis », confirmant l’insistance des élus à disposer de tous les éléments et études leur permettant de se prononcer.

Malgré les réserves et les trois abstentions, la majorité (17), elle, a choisi la confiance. Une confiance mesurée, assortie d’un appel appuyé à davantage de concertation. © Conseil National

Le Ministre d’État « satisfait » après un vote positif

Fait notable, dès la fin de la séance publique, le ministre d’État s’est exprimé au micro de Monaco Info sur la place de la Visitation. Christophe Mirmand s’est dit « satisfait » du vote après 15 heures de débats durant lesquels il a « donné un certain nombre d’explications » et « évoqué de façon détaillée, parfois même de façon répétée, des dossiers importants ».

Sur les reproches de rigidité formulés par plusieurs élus, il a tenu à clarifier sa position : « Être ferme sur un certain nombre de positions ou de principe, ce n’est pas être inflexible ou intransigeant, cela veut dire admettre le dialogue, être transparent pour motiver les choix du gouvernement. »

Des débats qui devraient se poursuivre d’ici le 11 décembre pour le budget primitif.