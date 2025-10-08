Budget rectificatif 2025 : Christophe Mirmand pose les bases d’un nouveau dialogue avec le Conseil National

Le Ministre d’État a vécu mardi soir son baptême du feu budgétaire devant les élus monégasques, marquant un tournant dans les relations entre les deux institutions.

La séance publique du 7 octobre a rappelé la situation financière exceptionnelle pour la Principauté. Le budget rectificatif 2025 affiche un excédent de 86 millions d’euros, porté par des recettes atteignant 391,3 millions d’euros. « Ces résultats témoignent de l’exceptionnelle santé de l’économie monégasque », s’est félicité le Ministre d’État, Christophe Mirmand, qui a également mis en garde : « Il faut garder la tête froide et gérer le tarissement à venir des recettes exceptionnelles liées au projet Mareterra. »

Un exercice budgétaire inédit

Particularité notable, ce budget rectificatif aura connu trois versions successives. Le Ministre d’État a retiré une inscription de 20 millions d’euros pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, faisant preuve « d’écoute et de pragmatisme » selon le rapporteur Franck Julien. Un geste qui a permis de « rétablir un climat de confiance », salue l’élu.

Les séances publiques sont visionnables sur la chaîne YouTube © Conseil National

Thomas Brezzo, Président du Conseil National, a de son côté salué l’expression de « convergence de vues » employée par le Ministre d’État. « Rien ne saurait mieux satisfaire un Président du Conseil National que cette expression, tant celle-ci illustre parfaitement l’objectif de consensus que nous enseigne la Constitution », a-t-il déclaré, tout en appelant le gouvernement à faire preuve d’audace et d’ambition sur l’établissement du budget primitif : « Encore faut-il se mettre d’accord sur les moyens qui permettront de traduire cette convergence en actes concrets. »

Les dossiers sensibles sur la table

Sur le traitement des déchets, Christophe Mirmand a défendu une approche souverainiste : « La souveraineté c’est de choisir ses interdépendances. » Une position nuancée par Franck Julien : « Pourquoi pas. Mais assurément pas à n’importe quel prix. » Concernant la mobilité, le Ministre a confirmé l’acquisition de deux nouvelles rames TER et évoqué une future cadence de 5 minutes entre les trains. Mobilité, urbanisme, attractivité, environnement… Christophe Mirmand dévoile sa feuille de route pour la rentrée

« On n’a pas le même maillot, mais on a la même passion », a conclu mardi soir Christophe Mirmand, promettant de « faire gagner Monaco » ensemble. Les débats budgétaires se poursuivront dans les prochains jours à l’hémicycle. Une Commission Plénière d’Étude consacrée au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets est également prévue « dans les prochaines semaines », avant l’examen du Budget Primitif 2026.

Suivez en direct les discussions retransmises en live sur la chaîne YouTube du Conseil National. Prochaine séance publique le jeudi 9 octobre à 17 heures.