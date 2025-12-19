Le Prince Albert II découvre le parcours de la Vuelta 2026 qui s’élancera de Monaco

Dans l'écrin du Monte-Carlo Sporting Club, le Prince Albert II a découvert le tracé de la Vuelta 2026 © Direction de la Communication - Stéphane Danna

La Principauté accueillera le grand départ du Tour d’Espagne le 22 août prochain, une première historique pour cette 81e édition qui s’annonce particulièrement exigeante.

C’est dans le cadre prestigieux du Monte-Carlo Sporting Club que le tracé de la Vuelta 2026 a été officiellement révélé ce jeudi soir. Le Souverain a assisté à cette cérémonie aux côtés du Ministre d’État Christophe Mirmand et du directeur général de l’épreuve, Javier Guillén. Plusieurs coureurs professionnels étaient également présents, notamment Victor Langellotti, seul représentant monégasque du peloton.

Javier Guillén, directeur de la Vuelta © Frédéric Nebinger / Palais princier

Deux étapes au départ de Monaco

Les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre individuel de 9,6 kilomètres à travers les rues de la Principauté lors de la première journée de course. Le lendemain, Monaco servira de nouveau de point de départ pour une étape menant le peloton jusqu’à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. La course traversera ensuite le sud de la France avant de rejoindre l’Espagne.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Le Prince Albert II, qui avait enfourché son vélo pour tester le tracé du contre-la-montre individuel, s’est confié à la presse : « Ce sera une Vuelta très méditerranéenne, très montagneuse aussi, avec des étapes de montagne spectaculaires. Cela va être une très belle célébration du cyclisme et du sport en général. Nous espérons avoir peut-être un Monégasque qui fera briller nos couleurs ».

Grenade pour une arrivée historique

D’un palais à un autre, l’épreuve se conclura le 13 septembre dans un lieu chargé d’histoire : l’Alhambra de Grenade. Dans un communiqué, la Vuelta annonce que la cité andalouse devient ainsi la huitième ville à accueillir l’arrivée finale du Tour d’Espagne, une première depuis que Madrid et Saint-Jacques-de-Compostelle se partagent cet honneur depuis 1986.

Fernando Escartín, architecte du tracé, a prévenu les participants : cette édition figurera parmi les plus difficiles jamais organisées. L’Andorre proposera notamment une étape concentrant plus de 5 000 mètres de dénivelé sur son seul territoire. Un hommage a par ailleurs été rendu à Chris Froome, dont l’avenir dans le peloton professionnel reste en suspens.