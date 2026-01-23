Monaco accueille 170 nouveaux citoyens : le cap des 10 000 Monégasques bientôt franchi

Les nouveaux Monégasques ont été célébrés par la Mairie le 23 janvier © Mairie de Monaco

La Mairie de Monaco a célébré ce jeudi 23 janvier les personnes ayant obtenu la nationalité monégasque en 2025, alors que la Principauté compte désormais 9 961 ressortissants.

C’est dans la salle des mariages de la Mairie que le Maire Georges Marsan, accompagné d’élus du Conseil Communal, a reçu les nouveaux détenteurs du passeport rouge et blanc. Cette cérémonie annuelle, devenue un rendez-vous incontournable du calendrier institutionnel, vise à marquer solennellement l’entrée de ces citoyens dans la communauté nationale.

Au programme : une présentation des missions de la Commune, suivie de la remise de cadeaux symboliques. Parmi eux, une reproduction de l’hymne national composé en 1931 par Louis Notari en langue monégasque, le recueil « Aiço d’aiçi II » et une lithographie de Claude Rosticher représentant Sainte-Dévote. La cérémonie s’est achevée sur l’hymne national interprété par le Chœur d’Enfants de l’Académie Rainier III.

© Mairie de Monaco

Vers le seuil symbolique des 10 000

En 2025, 170 personnes ont rejoint les rangs des nationaux, contre 160 l’année précédente. La majorité (55 %) a acquis la nationalité par filiation, 33 % par mariage et 12 % par naturalisation accordée par Ordonnance Souveraine.

Côté natalité monégasque, selon l’IMSEE, seuls 98 bébés de nationalité monégasque sont nés en 2024, bien loin des 721 naissances la même année enregistrées au CHPG, dont la maternité dessert largement les communes françaises voisines comme Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil.

Au 31 décembre 2025, la Principauté recensait exactement 9 961 Monégasques. Le franchissement du cap des 10 000 citoyens, attendu dans les prochains mois, constituera une étape historique pour ce micro-État de 2 km².