Raphaël Varane, Patrice Évra, Franck Ribéry, Cesc Fàbregas… On connaît la liste des joueurs sélectionnés pour la Fight Aids Cup 2025

Les Barbagiuans de Monaco et le Cirque FC ont dévoilé leurs équipes légendaires pour la Fight Aids Cup, qui se déroulera le 22 janvier prochain, dans le but de soutenir la noble lutte contre le VIH.

C’est un événement que tous les amateurs de football attendent avec impatience. Une fois de plus, l’équipe des Barbagiuans et celle du Crique FC s’apprêtent à fouler la pelouse pour une soirée placée sous le signe de la solidarité et de l’engagement.

Les deux teams ne dérogent pas à la tradition d’aligner une équipe de stars du ballon rond. Cette année, ils envoient sur le terrain des joueurs ayant marqué l’histoire du football mondial. L’objectif ? Créer un événement sportif unique et solidaire, où la passion du football rencontre la cause essentielle de la lutte contre le VIH.

Les joueurs, qui ont tous évolué au plus haut niveau, unissent leur talent et leur énergie pour soutenir Fight Aids Monaco, une organisation présidée par la Princesse Stéphanie, dédiée à la recherche et à la prévention de cette maladie.

Hommage, légendes et solidarité… La Fight Aids Cup est de retour pour une 5e édition très spéciale

Un roster légendaire

Les supporters pourront admirer sur le terrain des noms qui ont fait vibrer les stades du monde entier, dont le Stade Louis-II. Voici la liste des joueurs qui composeront l’équipe des Barbagiuans Monaco :

Éric Abidal : L’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France est bien connu pour avoir remporté la Ligue des champions avec Barcelone et avoir surmonté une greffe du foie pendant sa carrière.

: L’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France est bien connu pour avoir remporté la Ligue des champions avec Barcelone et avoir surmonté une greffe du foie pendant sa carrière. Youri Djorkaeff : Ancien joueur de l’équipe de France et vainqueur de la Coupe du Monde 1998, il a également joué pour plusieurs clubs européens, notamment l’AS Monaco, l’Inter Milan et le PSG.

: Ancien joueur de l’équipe de France et vainqueur de la Coupe du Monde 1998, il a également joué pour plusieurs clubs européens, notamment l’AS Monaco, l’Inter Milan et le PSG. Danijel Subašić : Ce gardien croate a joué pour l’AS Monaco, et il est effectivement un héros de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, notamment lors des tirs au but contre le Danemark et la Russie.

: Ce gardien croate a joué pour l’AS Monaco, et il est effectivement un héros de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, notamment lors des tirs au but contre le Danemark et la Russie. Javier Saviola : L’attaquant argentin a joué pour plusieurs grands clubs européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid, et l’AS Monaco.

: L’attaquant argentin a joué pour plusieurs grands clubs européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid, et l’AS Monaco. Ludovic Giuly : Ancien joueur du FC Barcelone où il a remporté la Ligue des champions et de l’AS Monaco, il est bien l’un des grands noms du football français.

: Ancien joueur du FC Barcelone où il a remporté la Ligue des champions et de l’AS Monaco, il est bien l’un des grands noms du football français. Gaël Givet : Ancien défenseur de l’Équipe de France, il a joué pour l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

: Ancien défenseur de l’Équipe de France, il a joué pour l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Manuel Dos Santos : Défenseur portugais ayant joué pour l’AS Monaco, l’OM ou encore Benfica.

: Défenseur portugais ayant joué pour l’AS Monaco, l’OM ou encore Benfica. Raphaël Varane : Le défenseur central français, champion du monde 2018, est effectivement une star actuelle du football mondial, bien qu’il n’ait jamais joué à Monaco, il a joué au RC Lens avant d’arriver au Real Madrid où il remporte entre autres la Ligue des champions.

: Le défenseur central français, champion du monde 2018, est effectivement une star actuelle du football mondial, bien qu’il n’ait jamais joué à Monaco, il a joué au RC Lens avant d’arriver au Real Madrid où il remporte entre autres la Ligue des champions. Patrice Évra : L’ancien capitaine de l’équipe de France et défenseur légendaire, passé par Manchester United et la Juventus, est l’un des plus grands noms du football français des années 2000.

: L’ancien capitaine de l’équipe de France et défenseur légendaire, passé par Manchester United et la Juventus, est l’un des plus grands noms du football français des années 2000. Cesc Fàbregas : L’international espagnol a joué pour plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, Arsenal, et l’AS Monaco jusqu’en 2022.

: L’international espagnol a joué pour plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, Arsenal, et l’AS Monaco jusqu’en 2022. Guillaume Warmuz : Ancien gardien de but, qui a joué pour plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’AS Cannes, le RC Strasbourg et l’OGC Nice.

: Ancien gardien de but, qui a joué pour plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’AS Cannes, le RC Strasbourg et l’OGC Nice. Louis Ducruet : Le fils de Stéphanie de Monaco a effectivement joué au football, au Nottingham Forest FC. Il est le Président des Barbagiuans et le fondateur de la Fight Aids Cup.

: Le fils de Stéphanie de Monaco a effectivement joué au football, au Nottingham Forest FC. Il est le Président des Barbagiuans et le fondateur de la Fight Aids Cup. Andrea Raggi : Le défenseur italien a effectivement joué pour l’AS Monaco, où il a été un membre clé de l’équipe pendant plusieurs saisons.

: Le défenseur italien a effectivement joué pour l’AS Monaco, où il a été un membre clé de l’équipe pendant plusieurs saisons. Jerko Leko : Ancien milieu de terrain croate, il a joué pour l’AS Monaco et d’autres clubs européens, ayant marqué l’histoire du club monégasque.

: Ancien milieu de terrain croate, il a joué pour l’AS Monaco et d’autres clubs européens, ayant marqué l’histoire du club monégasque. Salif Diao : Ancien international sénégalais, il a effectivement joué pour Liverpool et plusieurs autres clubs, dont l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.

: Ancien international sénégalais, il a effectivement joué pour Liverpool et plusieurs autres clubs, dont l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Jérémy Ménez : L’attaquant français a joué pour plusieurs grands clubs comme l’AS Roma, le Paris Saint-Germain, et l’AS Monaco.

: L’attaquant français a joué pour plusieurs grands clubs comme l’AS Roma, le Paris Saint-Germain, et l’AS Monaco. Nabil Dirar : L’international marocain, qui a joué pour l’AS Monaco et d’autres clubs européens, notamment à Fenerbahçe.

: L’international marocain, qui a joué pour l’AS Monaco et d’autres clubs européens, notamment à Fenerbahçe. Ernesto Chevantón : Attaquant uruguayen qui a marqué l’histoire du football monégasque, Chevantón a été un élément clé de l’attaque de l’AS Monaco dans les années 2000.

: Attaquant uruguayen qui a marqué l’histoire du football monégasque, Chevantón a été un élément clé de l’attaque de l’AS Monaco dans les années 2000. Camel Meriem : Ancien milieu de terrain français, notamment passé par l’OM et l’AS Monaco, Meriem est un nom bien connu des supporters français.

Et celle du Cirque FC :

Robert Pirès : Ancien milieu de terrain de l’équipe de France et du Arsenal FC, champion du monde 1998 et d’Europe 2000. Il a également remporté de nombreux titres avec le club anglais, dont la Premier League.

: Ancien milieu de terrain de l’équipe de France et du Arsenal FC, champion du monde 1998 et d’Europe 2000. Il a également remporté de nombreux titres avec le club anglais, dont la Premier League. Christian Karembeu : Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l’Euro 2000 avec la France, il a joué pour des clubs prestigieux comme le Real Madrid, avec lequel il a remporté la Ligue des champions.

: Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l’Euro 2000 avec la France, il a joué pour des clubs prestigieux comme le Real Madrid, avec lequel il a remporté la Ligue des champions. Franck Ribéry : L’un des plus grands joueurs français de sa génération, il a marqué l’histoire avec le Bayern Munich, remportant la Ligue des champions et de nombreux titres de Bundesliga.

: L’un des plus grands joueurs français de sa génération, il a marqué l’histoire avec le Bayern Munich, remportant la Ligue des champions et de nombreux titres de Bundesliga. Djimi Traoré : Défenseur malien, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool FC en 2005, Traoré a aussi joué à l’OM et au Seattle Sounders.

: Défenseur malien, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool FC en 2005, Traoré a aussi joué à l’OM et au Seattle Sounders. Mehdi Benatia : Le défenseur marocain a connu le succès avec Juventus et Bayern Munich, remportant plusieurs titres de champion dans les deux pays.

: Le défenseur marocain a connu le succès avec Juventus et Bayern Munich, remportant plusieurs titres de champion dans les deux pays. Anthony Modeste : L’attaquant français a brillé en Bundesliga avec Cologne et a marqué des buts importants avec l’Olympique de Marseille et en Chine avec Tianjin Quanjian.

: L’attaquant français a brillé en Bundesliga avec Cologne et a marqué des buts importants avec l’Olympique de Marseille et en Chine avec Tianjin Quanjian. Sébastien Frey : Ancien gardien de but de la Fiorentina et de Parme, Frey a été un pilier en Serie A et un membre de l’équipe de France.

: Ancien gardien de but de la Fiorentina et de Parme, Frey a été un pilier en Serie A et un membre de l’équipe de France. Benoît Costil : Gardien de but de Ligue 1, Costil a été un titulaire de longue date au Stade Rennais et aux Girondins de Bordeaux, jouant également avec l’équipe de France.

: Gardien de but de Ligue 1, Costil a été un titulaire de longue date au Stade Rennais et aux Girondins de Bordeaux, jouant également avec l’équipe de France. Cristian Zaccardo : Défenseur italien, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec l’Italie, il a évolué dans de nombreux clubs européens, dont Palermo et Stuttgart.

: Défenseur italien, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 avec l’Italie, il a évolué dans de nombreux clubs européens, dont Palermo et Stuttgart. Maxime Gonalons : Milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais, Gonalons a joué pour la Roma en Serie A et Séville FC en Espagne.

: Milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais, Gonalons a joué pour la Roma en Serie A et Séville FC en Espagne. Paolo De Ceglie : Défenseur de la Juventus et de Genoa, De Ceglie a remporté plusieurs titres en Serie A avec la Vieille Dame.

: Défenseur de la Juventus et de Genoa, De Ceglie a remporté plusieurs titres en Serie A avec la Vieille Dame. Bakary Sako : L’ailier malien, après avoir joué à Saint-Étienne et Crystal Palace, s’est imposé comme une figure clé de la Premier League avec Wolverhampton.

Les deux équipes comptent sur l’engouement du public monégasque et au-delà pour soutenir cette noble cause. Les amateurs de football, mais aussi ceux sensibles à ce combat, peuvent d’ores et déjà réserver leur soirée sur la billetterie en ligne. L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Fight Aids Monaco.

Qui de l’équipe du Prince Albert II (Barbagiuans Monaco) ou celle de la Princesse Stéphanie (Cirque FC) va l’emporter cette année ? Réponse le mercredi 22 janvier à 17h30, au Stade Louis-II.