Hommage, légendes et solidarité… La Fight Aids Cup est de retour pour une 5e édition très spéciale

Le 22 janvier prochain à 17h30, le Stade Louis-II accueillera la 5e édition de la FIGHT AIDS CUP. Un match de football unique où légendes du ballon rond et personnalités se mobilisent pour soutenir l’association FIGHT AIDS MONACO, présidée par la Princesse Stéphanie. Cette année, l’événement rendra hommage à Jean Petit, figure légendaire du football monégasque, disparu le 23 janvier 2024.

Devenu incontournable depuis sa création, la FIGHT AIDS CUP attire cette année un casting d’exception autour de la Famille Princière, avec des figures emblématiques du football, mais aussi des personnalités engagées. Avec une entrée à 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants, l’événement promet de nombreuses surprises pour les spectateurs et supporters.

« Avec le succès incontestable des quatre premières éditions, les attentes sont nombreuses et légitimes, nous devons donc surfer sur la vague pour continuer de progresser et offrir aux spectateurs une soirée dont ils se souviendront », souligne Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie et Président des Barbagiuans de Monaco.

Parmi les stars du football qui seront présentes, Patrice Evra, ancien capitaine de l’Équipe de France et vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United, se distingue en tant que premier parrain de la FIGHT AIDS CUP. « Je suis honoré d’être le premier parrain dans l’histoire de ce bel événement. Mon investissement sera à la hauteur de l’enthousiasme ressenti à l’idée de participer et revenir à Monaco. Lorsque le sport et la bonne cause ne font qu’un, je ne suis jamais très loin », affirme-t-il, particulièrement attaché aux valeurs de solidarité.

L’ancien champion du monde Christian Karembeu, qui participe pour la première fois à l’événement, rejoindra l’équipe de la Princesse Stéphanie, le CIRQUE FC. « Il est important de continuer à trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes atteintes du VIH. Lorsqu’il m’a été proposé de venir, j’ai accepté sans hésiter. », déclare-t-il à son tour, soulignant l’importance de cette cause.

Une édition en hommage à Jean Petit

Ce 5e anniversaire sera également dédié à la mémoire de Jean Petit, légende du football monégasque et véritable icône des Barbagiuans, disparu le lendemain matin de la précédente édition, à 74 ans. De nombreuses attentions à son égard seront dévoilées tout au long de la rencontre et un trophée « Jeannot Petit » sera remis par le Prince Albert II et Louis Ducruet au meilleur joueur des Barbagiuans lors de la soirée privée d’après-match.

« Jeannot était la parfaite incarnation de ce que nous sommes. La générosité dont il a fait preuve tout au long de sa vie restera dans les mémoires. Son sourire, sa bonne humeur communicative et surtout, sa fidélité aux Barbagiuans… Il était un personnage charismatique, apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer », témoigne le neveu du Souverain.

Jean Petit, un nom qui évoque de nombreux souvenirs à tous les supporters de l’AS Monaco © DR

Le Prince Albert II rend un ultime hommage à Jean Petit

Un match de charité au symbole fort

Plus qu’un simple match de football, la FIGHT AIDS CUP est un symbole de solidarité et de lutte contre les discriminations, comme le souligne Christophe Glasser, Directeur de FIGHT AIDS MONACO : « Ce rendez-vous permet de sensibiliser un large public et mobiliser des fonds essentiels afin de mener nos actions. Bien plus qu’un match, c’est un symbole d’espoir et de combat contre les discriminations. »

Avant d’ajouter : « Le football possède une incroyable capacité à rassembler autour de valeurs universelles telles que la solidarité et le dépassement de soi. En réunissant autant de légendes à Monaco, la FIGHT AIDS CUP porte un fabuleux message d’inclusion et de soutien pour les personnes qui vivent avec le VIH. »

L’organisateur de l’événement, Louis Ducruet, lors de la précédente édition en 2024 © Eric Mathon- Frédéric Nebinger / Palais Princier

