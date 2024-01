Fight Aids Cup : Du spectacle, des buts et des grands noms réunis au stade Louis-II

La 4e édition de la Fight Aids Cup s’est tenue lundi soir au stade Louis II. Le Cirque FC a pris sa revanche sur l’année dernière en dominant les Barbagiuans (3-2).

Il y a eu du spectacle, des buts et beaucoup d’émotions sur la pelouse du Louis-II, à l’occasion du 50e anniversaire du Festival international du Cirque de Monte-Carlo, en présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et de la Princesse Stéphanie.

C’est également dans le cadre du centenaire du Prince Rainier III que s’est disputée cette 4e édition de la Fight Aids Cup, une rencontre caritative pour aider à la lutte contre le VIH, remportée cette année par l’équipe de la Princesse Stéphanie face aux Barbagiuans de la Princesse Charlène.

Une rencontre intense du début à la fin

Dominateur en première période, le Cirque FC a logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Youri Djorkaeff, omniprésent dans ce premier acte, avant de voir Clarence Seedorf doubler la mise et Robert Pires permettre aux siens de se détacher sur penalty.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène entourés des Barbagiuans (Photo © Direction de la Communication / Stephane Danna)

Largement devant à la pause (3-0), les représentants du Cirque FC se sont fait peur en deuxième mi-temps. Dans le sillage de l’ancien attaquant de l’AS Monaco, Ernesto Chevantón, les Barbagiuans sont parvenus à réduire le score et mettre la pression sur leurs adversaires, grâce à un doublé de l’ancien international uruguayen. Mais le Cirque FC a tenu jusqu’au bout pour prendre sa revanche sur l’an dernier.

« C’était une belle équipe en face, on a failli revenir en deuxième mi-temps, mais avec Éric Abidal derrière, ça n’a pas été simple, a souri Sonny Anderson à l’issue de la partie, lui qui a été agréablement surpris par la qualité de la pelouse du stade Louis-II. Il était important de se faire tous plaisir sur le terrain et pour la bonne cause. »

Charles Leclerc, Clarence Seedorf… les stars au rendez-vous

Claude Puel, Éric Abidal, Sonny Anderson, Sébastien Squillaci, Gaël Givet, Clarence Seedorf, Youri Djorkaeff, Claude Makélélé, Robert Pires, Giorgios Karagounis, Danijel Subašić, Frédéric Piquionne… De nombreuses stars du ballon rond ont foulé la pelouse du stade Louis-II.

Charles Leclerc était de la partie, ici face à Éric Abidal (Photo © Direction de la Communication / Stephane Danna)

Mais pas que, puisque Charles Leclerc (Barbagiuans), grand habitué de l’évènement, était lui aussi au rendez-vous, avec un maillot floqué de son mythique numéro 16. Le pilote de la Scuderia Ferrari, qui a disputé toute la première période, a tout donné, jusqu’à se faire une crampe au mollet heureusement sans gravité, mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

« C’est une très belle soirée, avec un match d’une grande intensité, avec de nombreuses contre-attaques de chaque côté. Je pense que le public a dû apprécier, a confié Louis Ducruet, capitaine des Barbagiuans. Cela a montré l’envie des deux équipes de l’emporter pour leur capitaine symbolique. On leur donne rendez-vous l’année prochaine pour la revanche. » L’édition 2025 est déjà lancée !