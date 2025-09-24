Monaco accueille pour la première fois le Global Gift Gala le 4 octobre

Le prestigieux Global Gift Gala, dont Eva Longoria est la présidente d’honneur, s’invite pour la première fois à Monaco la semaine prochaine, aux côtés de la Princesse Stéphanie.

Cet événement caritatif international, qui existe depuis près de 15 ans et se déroule habituellement à Londres, Paris, Marbella ou encore Dubaï, trouve une nouvelle destination en Principauté grâce à l’initiative de l’agence CMC Consulting, dirigée par Camille Gottlieb et Medy Anthony.

L’histoire de ce gala monégasque relève presque du hasard, comme l’explique Medy lors du point presse organisé ce matin à l’Hôtel de Paris : « L’idée est née de manière très spontanée lors d’un dîner. Nous nous sommes dit : pourquoi n’y aurait-il pas un gala à Monaco ? Ce serait formidable d’avoir cet événement caritatif en Principauté ». Une semaine plus tard, l’assistante d’Eva Longoria les rappelait pour concrétiser cette idée : « Nous nous sommes retrouvés avec un projet aux délais très serrés car ils souhaitaient l’organiser dès cette année. Bien que nous ayons eu quatre à cinq mois au total, nous n’avons eu que deux mois effectifs pour tout mettre en place une fois la date confirmée », précisent Camille et Medy.

Une fondation au service des plus vulnérables

Le Global Gift est une fondation créée par Maria Bravo il y a 12 ans. « Eva Longoria est son amie de longue date et participe au projet. Elle est présidente d’honneur depuis le début sur chaque édition », expliquent-ils. La mission de cette fondation se décline en deux axes principaux : d’une part, « ils collectent et redistribuent des fonds à des associations », et d’autre part, ils développent leurs propres projets avec les Casa Global Gift, des centres multidisciplinaires destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux et des maladies rares. Ces Casa Global Gift représentent l’initiative phare de la fondation. Ces structures proposent une gamme complète de thérapies (physiothérapie neurologique, orthophonie, musicothérapie…) dans le but de pallier les insuffisances de prise en charge publique et d’éviter aux familles de coûteux déplacements vers des centres privés éloignés.

© Global Gift Foundation

Pour cette première édition à Monaco, Camille et Medy ont tenu à associer une cause locale : « On compte mettre en avant les associations de Monaco, c’est important, il faut aussi faire bénéficier les nombreuses associations que nous avons ici. Dès l’année prochaine, on aimerait que ça soit Fight Aids Monaco, parce que la Princesse Stéphanie nous aide déjà sur cet événement. »

Un casting d’exception

La soirée du 4 octobre réunira près de 200 invités à la salle Empire pour un événement d’envergure. Eva Longoria, présidente d’honneur, sera accompagnée de personnalités de premier plan : la Princesse Stéphanie, qui recevra le prix de philanthropie, ainsi que Louis et Marie Ducruet, Camille Gottlieb, Baptiste Giabiconi, ou encore Arthur Leclerc. Daddy Yankee, star internationale de la musique latino, se verra remettre le humanitarian award : « Il est engagé dans de nombreuses causes humanitaires depuis des années et il soutient fidèlement Global Gift. C’est un ami proche d’Eva Longoria », souligne Medy. Côté spectacle, les invités pourront apprécier les performances musicales de Vitaa et Christina Milian : « Nous sommes ravis qu’elles aient pu libérer leur agenda pour l’événement malgré les délais très courts. »

La soirée débutera à 19 heures avec un photocall et un red carpet sur la terrasse de la salle Empire, suivi d’un cocktail : « À partir de 20 heures, les invités prendront place pour le dîner qui s’ouvrira par les deux remises de prix », détaillent les fondateurs de CMC Consulting. Ce gala comprendra un groupe live pendant tout le dîner, un spectacle avec un mentaliste de renommée internationale et une vente aux enchères entre le plat et le dessert.

Six lots prestigieux seront proposés, notamment une sculpture de Fred Allard, une montre Jacob & Co qui se fait en collaboration avec Cristiano Ronaldo, une œuvre d’art ou encore une expérience unique pour le prochain gala : « Une soirée complète avec Emilia Clarke lors du Global Gift de Londres en novembre, incluant le red carpet à ses côtés, un placement à sa table, des échanges privilégiés, ainsi que deux nuits dans un palace londonien et les vols aller-retour. »

L’événement, sponsorisé par APM Monaco (dont Eva Longoria est égérie), a vocation à devenir un rendez-vous annuel : « Notre objectif est d’organiser ce gala chaque année, si cette première édition rencontre le succès escompté », indique Medy.

Un projet phare pour CMC Consulting

© CMC Consulting

Créée il y a un an par Camille Gottlieb et Medy Anthony, l’agence CMC Consulting voit dans ce gala son plus gros projet depuis sa création. Cette jeune agence de conseil en communication et marketing est née d’une histoire d’amitié qui s’est muée en partenariat professionnel, non sans quelques défis initiaux. Tout a commencé en août 2024 lorsque Camille Gottlieb a décidé de créer sa propre société de consulting en communication et marketing.

© CMC Consulting

Les deux associés aux tempéraments complémentaires ont dû apprendre à travailler ensemble : Medy, plus fonceur et entreprenant, pousse les projets vers l’avant, tandis que Camille, plus réfléchie, tempère et structure les initiatives. Cette complémentarité, qui a d’abord généré quelques frictions est progressivement devenue leur force. Dès le mois de mars 2024, les projets ont commencé à affluer, notamment grâce à la confiance que leur accorde la Société des Bains de Mer sur de multiples événements notamment avec le Jimmy’z Monte-Carlo ou le Maona Monte-Carlo. Pour ces deux amis, la règle d’or reste claire : l’amitié prime toujours sur le business, une philosophie qui semble porter ses fruits à en juger par l’annonce de ce premier gala à Monaco .

