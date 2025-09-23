Cérémonie Ballon d’Or 2025 : la Princesse Charlène remet le Prix Sócrates à la Fondation Xana

La souveraine monégasque a remis hier soir la prestigieuse distinction humanitaire lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Paris.

Élégante dans une robe immaculée, la Princesse Charlène a honoré son engagement lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet. La Fondation Xana a remporté le prestigieux Prix Sócrates 2025 qui récompense l’engagement social dans le monde du football, succédant ainsi aux précédents lauréats Sadio Mané (2022), Vinicius Junior (2023) et Jenni Hermoso (2024).

© L’Équipe – Peace and Sport

Un hommage émouvant à Xana

Créée en mémoire de Xana, la fondation œuvre pour soutenir les enfants gravement malades et leurs familles en apportant un soutien médical, financier et psychologique. Xana était la fille de Luis Enrique, l’entraîneur du PSG vainqueur de l’UEFA Champions League 2025 – absent en raison du report du match PSG – Olympique de Marseille le même soir – , décédée d’un cancer rare à l’âge de 9 ans. Cette reconnaissance prend un sens particulier en septembre, mois dédié à la sensibilisation au cancer pédiatrique. Sira Martínez, présidente de l’organisme et sœur de Xana, est montée sur scène pour recevoir le trophée.

La cérémonie a été marquée par la présence de sept Champions de la Paix, ambassadeurs de Peace and Sport : Clarisse Agbegnenou (judo), Julian Agliardi (skateboard), Laura Juul Hansen (football), Florent Piétrus (basket-ball), Hussein Alireza (aviron), Marlene Nidecker (taekwondo) et Cheick Cissé (taekwondo). « Participer à cette cérémonie, c’est rappeler que les athlètes ont un rôle à jouer dans la société », a déclaré Florent Piétrus, ex-international français de basketball.

La Princesse Charlène entourée des Champions de la Paix © Palais Princier

Un message fort pour la paix par le sport

Dans un discours salué par l’assemblée, la Princesse Charlène a rappelé que « le football, comme tous les sports, est bien plus qu’une activité en soi. Les sports sont une question de valeurs, de passion et de dévouement ». Elle a rappelé qu’« à Monaco, les sports sont hautement considérés et la Principauté a été élue Capitale mondiale du sport 2025 ». L’ancienne nageuse olympique a conclu en affirmant qu’« être ici ce soir, c’est honorer les sports comme instruments clés de la paix et de la cohésion sociale ». Une intervention s’inscrit parfaitement dans la mission et les valeurs de Peace and Sport, l’organisation monégasque co-organisatrice du prix avec l’Équipe.

La soirée, marquée par le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or masculin et le troisième titre consécutif d’Aitana Bonmatí chez les femmes, a ainsi mis à l’honneur les valeurs de solidarité chères à la Principauté.