La Princesse Charlène présentera le Prix Socrates au Ballon d’Or 2025 à Paris

La souveraine monégasque remettra cette distinction humanitaire lors de la prestigieuse cérémonie qui se déroulera lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris.

La Princesse Charlène de Monaco s’apprête à jouer un rôle de premier plan lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or, prévue ce lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. L’ancienne championne olympique de natation remettra le Prix Socrates, une distinction créée en 2022 qui récompense les footballeurs s’engageant dans des actions humanitaires et sociales.

Cette reconnaissance, fruit d’un partenariat entre le Groupe L’Équipe et l’organisation monégasque Peace and Sport, rend hommage au légendaire footballeur brésilien Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, médecin et militant pour la démocratie qui s’opposa à la dictature militaire dans son pays durant les années 1980.

Un palmarès déjà prestigieux

Depuis sa création, le Prix Socrates a distingué des figures emblématiques du football mondial. Le Sénégalais Sadio Mané fut le premier lauréat en 2022 pour ses actions en faveur de l’éducation et de la santé dans sa région natale de Casamance, notamment la construction d’un hôpital et d’une école dans son village d’origine.

Vinicius Junior, la star brésilienne du Real Madrid, remporta la distinction en 2023 pour son combat contre le racisme et ses initiatives éducatives. L’année dernière, l’Espagnole Jenni Hermoso devint la première femme à recevoir ce prix, saluée pour son engagement en faveur de l’égalité des genres dans le football.

Une mission alignée avec les valeurs monégasques

Peace and Sport, organisation internationale placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II de Monaco, œuvre depuis 2009 à travers son club des Champions de la Paix pour démontrer que les athlètes peuvent utiliser leur notoriété au service du bien commun. La présence de la Princesse Charlène illustre parfaitement cette philosophie, elle qui dirige sa propre fondation dédiée à l’épanouissement des jeunes par le sport.