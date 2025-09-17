La Princesse Charlène et le Prince Albert II ont clôturé de leur swing la Princess of Monaco Cup au Casino

La Princesse Charlène donne le premier coup pour la soirée du 19e trou de la Princess of Monaco Cup © Manuel Vitali - Direction de la Communication

Ce mardi soir, la mythique Place du Casino s’est transformée en green d’exception pour le final spectaculaire de la Princess of Monaco Cup.

L’obscurité enveloppe les jardins du Casino tandis que les derniers préparatifs s’achèvent pour clôturer les deux jours de compétition de la Princess of Monaco Cup, organisés par la Fondation Princesse Charlène les 15 et 16 septembre. Tenues de soirée et sourires décontractés, les premiers invités descendent l’allée des Boulingrins pour venir apprécier le fairway surplombant la place du Casino. Casquette vissée sur la tête, le vlogger GMK en profite pour faire un selfie avec quelques invités. Il fait partie des nombreuses personnalités venues assister au désormais incontournable tir du 19e trou.

Un final en apothéose pour la quatrième édition du tournoi : le Couple Princier s’apprête à inaugurer la soirée dans un cadre d’exception en tapant la petite balle blanche sur le green. « Ce ne sont pas des vraies balles de golf, elles sont faites de coton compressé pour éviter tout incident malencontreux ou d’abîmer l’écrin du Casino », explique Ferxel Fourgon au micro de sa voix chaude, à l’intention du public.

Un hommage à Eddie Jordan

Rayonnante dans une robe blanche en tulle brodée de motifs floraux, accrochée au bras du Prince Albert II, la Princesse Charlène monte sur la pelouse éclairée. Un portrait du pilote irlandais de F1 Eddie Jordan, passionné de golf et décédé en mars 2025, occupe l’espace. Dans une attitude solennelle, le Couple Princier écoute un hommage spécial rendu au défunt résident monégasque par un pipe band écossais.

Le swing du Couple Princier

Place aux derniers coups de la journée. Sous les flashs des photographes, les encouragements de Ferxel Fourgon et les conseils de son mari, la Princesse Charlène – tout sourire – se saisit d'un club pour frapper les premières balles de la soirée. Puis vient le tour du Souverain, qui a pris part à la compétition plus tôt dans la journée avec son équipe. À la clé pour le vainqueur réalisant un hole-in-one dans ce 19e trou : une Bentley, que le Prince Albert II, joueur, annonce remettre en jeu aussitôt s'il réalise le coup parfait d'entrée de jeu. Retirant sa veste de costume bleu marine, pour plus d'aisance, le Prince frappe deux balles d'un swing ample et maîtrisé, dont l'une échoue à quelques mètres du drapeau.

Un par caritatif

Le ton est donné pour les 18 équipes de quatre joueurs qui se succèdent ensuite pour tenter de remporter le gros lot. À commencer par la famille Strent-Torriani et le jeune pilote automobile Ollie Bearman, déjà vainqueurs de prix au cours de la journée.

Sous les yeux de l’international sud-africain Bryan Habana, les beaux coups s’enchaînent sans parvenir à se rapprocher suffisamment du trou, jusqu’à ce que Gareth Lord, caddie professionnel (une personne qui accompagne et conseille un joueur professionnel pendant un tournoi, ndlr) place la barre haute en jouant un coup très précis. « L’équipe était particulièrement en forme ce matin, nous avons remporté un trophée du tournoi en réalisant trois pars et le reste en birdies ! », nous glisse Cédric Biscay, membre de l’équipe en saluant notamment le jeu de Nicolas Noaro sur le parcours matinal.

Tandis que la soirée bat son plein et que les balles fendent l’air, une vente aux enchères se tient sous les parasols des jardins du Casino où se détendent les convives. Un sac de golf multicolore, personnalisé par l’artiste Alec Monopoly et signé de la main du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, est mis en vente. À l’image des fonds levés pour la réalisation de ce tournoi caritatif, tous les bénéfices iront à la Fondation Princesse Charlène afin de soutenir les actions en faveur de l’inclusion sociale par les valeurs du sport.