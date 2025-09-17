Княгиня Шарлен и Князь Альбер II поставили яркую точку в турнире Princess of Monaco Cup в Казино

Во вторник вечером легендарная площадь Казино превратилась в импровизированное поле для финала турнира Princess of Monaco Cup.

Когда над садами Казино опустилась темнота, последние приготовления к завершению двухдневного соревнования, организованного Фондом Княгини Шарлен 15 и 16 сентября, были завершены. Вечерние наряды, улыбки и оживленные разговоры — гости неспешно прогуливались по аллее Буленгрен и любовались необычным фервеем, установленным прямо на площади. Среди публики выделялся популярный влогер GMK: в бейсболке и с телефоном в руках он делал селфи с поклонниками. Он оказался в числе многих знаменитостей, пришедших увидеть традиционную 19-ю лунку.

Кульминация четвертого турнира была поручена княжеской чете. Именно им предстояло открыть финальный вечер, отправив белый мяч в сторону гринов. «Это не настоящие мячи для гольфа, а специальные — из спрессованного хлопка, чтобы избежать несчастных случаев и не повредить интерьер Казино», — объяснил публике своим зычным голосом Ферксель Фургон.

Дань уважения Эдди Джордану

Княгиня Шарлен, в белом платье из тюля с цветочной вышивкой, появилась на освещённом газоне под руку с Князем Альбером II. В центре внимания был портрет ирландского гонщика «Формулы-1» Эдди Джордана, страстного поклонника гольфа, ушедшего из жизни в марте 2025 года. Под звуки шотландского духового оркестра княжеская чета с видимой торжественностью почтила память жителя Монако.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Игра княжеской четы

Пришло время заключительных ударов. Под вспышки фотокамер, под восторженные возгласы Феркселя Фургона и под подсказки мужа княгиня Шарлен, улыбаясь, взяла клюшку и открыла вечер первыми ударами. Затем настала очередь Князя. В тот же день он уже участвовал в турнире вместе со своей командой. На кону был Bentley: автомобиль обещали тому, кто сумеет сделать хол-ин-ван на 19-й лунке. Князь Альбер II, улыбаясь, заявил, что в случае идеального удара сразу же вернёт выигрыш в игру. Сняв пиджак тёмно-синего костюма ради удобства, он дважды замахнулся и уверенно отправил мячи в полёт. Один из них остановился всего в нескольких метрах от флажка. Князь Альбер II принял участие в Princess of Monaco Cup со своей командой © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью

Благотворительный турнир

Тон задали 18 команд из четырех игроков, которые поочередно пытались выиграть главный приз. Первыми выступили семья Стрент-Торриани и молодой автогонщик Олли Беарман, уже завоевавшие призы в течение дня.

Под пристальным взглядом южноафриканского международного игрока Брайана Хабаны удачные удары следовали один за другим, но ни один не оказался достаточно близким к лунке. Лишь Гарет Лорд, профессиональный кэдди (сопровождающий и консультирующий игрока во время турнира, прим. ред.), поднял планку, выполнив филигранный удар. «Команда была в отличной форме этим утром, мы выиграли трофей турнира, сделав три пар и остальные берди!», — рассказал член команды Седрик Бискай, особо отметив игру Николаса Ноаро на утреннем поле.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

В то время как вечер был в самом разгаре и мячи летели по воздуху, в садах Казино под зонтиками, где отдыхали гости, проходил аукцион. На продажу выставили разноцветную сумку для гольфа, индивидуально оформленную художником Алеком Монополи и подписанную Князем Альбером II и Княгиней Шарлен. Как и все средства, собранные в рамках этого благотворительного турнира, выручка от аукциона направлена в Фонд Княгини Шарлен для поддержки проектов, способствующих социальной интеграции через ценности спорта.