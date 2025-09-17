Княгиня Шарлен получила 68 735 евро на поддержку своей деятельности по защите животных и детей

В понедельник, 15 сентября, в Княжеском дворце Княгиня Шарлен приняла представителей SBM на церемонии двойной передачи чеков, предназначенных для её Фонда и для Общества зпо защите животных SPA Монако.

Société des Bains de Mer в очередной раз подтвердила свою неизменную поддержку инициатив, близких сердцу Княгини. Существенный взнос в размере 60 235 евро был передан Фонду Княгини Шарлен Монако. Эти средства поступили от доходов вечеров, организованных в легендарном Jimmy’z во время Гран-при «Формулы-1» 2024 и 2025 годов.

Полученные средства будут направлены на финансирование жизненно важных проектов в Бангладеш, где Фонд ведёт активную борьбу с трагедией утоплений, ежегодно уносящей почти 19 000 жизней, из которых около 14 000 — это дети. С 2017 года Фонд оказывает поддержку организации CIPRB в Кокс-Базаре, а с 2021 года сотрудничает с Royal National Lifeboat Institution.

© Микаэль Алези/Княжеский дворец

Поддержка Общества по защите животных (SPA) Монако

В тот же день чек на сумму 8 500 евро был передан Обществу по защите животных (SPA) Монако. Средства были собраны в ходе внутренней распродажи, организованной для сотрудников SBM. Этот вклад направят на поддержку деятельности ассоциации, которую с сентября 2022 года возглавляет Княгиня Шарлен.

Церемония прошла в присутствии ключевых фигур, среди которых генеральный секретарь Фонда Гарет Уиттсток и исполнительный президент SBM Стефан Валери.

Это событие стало новым подтверждением постоянной приверженности Княгини Шарлен, которая после недавнего открытия современного приюта в Пейле продолжает неустанную работу по улучшению условий жизни животных, оказавшихся в беде, а также по защите детей от утопления.