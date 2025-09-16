Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

La Princesse Charlène reçoit 68 735 euros pour soutenir sa lutte en faveur des animaux et des enfants

Par Monaco Tribune
Publié le 16 septembre 2025
1 minute de lecture
princesse charlene de monaco spa
Un engagement renouvelé de la SBM © Michaël Alesi/Palais Princier
Par Monaco Tribune
- 16 septembre 2025
1 minute de lecture

Ce lundi 15 septembre, la Princesse Charlène a accueilli au Palais Princier les représentants de la SBM pour une double remise de chèques destinés à sa Fondation et à la SPA de Monaco.

La Société des Bains de Mer a démontré une fois de plus son soutien indéfectible aux causes chères à la Princesse Charlène. Un don substantiel de 60 235 euros a été remis à la Fondation Princesse Charlène de Monaco, fruit des recettes de la soirée du dimanche des Grands Prix F1 2024 et 2025 au mythique Jimmy’z.

Cette somme permettra de financer des projets vitaux au Bangladesh, où la Fondation combat activement les noyades – une tragédie qui emporte chaque année près de 19 000 vies, dont 14 000 enfants. Depuis 2017, la Fondation soutient le CIPRB à Cox’s Bazar et collabore depuis 2021 avec la Royal National Lifeboat Institution.

princesse charlene monaco
princesse charlene stephane valeri
© Michaël Alesi/Palais Princier

La SPA de Monaco également soutenue

Parallèlement, un chèque de 8 500 euros a été remis à la SPA de Monaco, grâce aux recettes d’une braderie interne organisée pour le personnel de la SBM. Cette contribution soutiendra les actions de l’association présidée par la Princesse depuis septembre 2022.

La cérémonie s’est tenue en présence de personnalités clés, notamment Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation, et Stéphane Valeri, Président-Délégué de la SBM.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent tout en tendresse le nouveau refuge de la SPA de Monaco

Cet événement témoigne de l’engagement continu de la Princesse Charlène qui, après l’inauguration récente du nouveau refuge ultramoderne de Peille, poursuit inlassablement son combat pour offrir une vie meilleure aux animaux en détresse et protéger les enfants des dangers de la noyade.