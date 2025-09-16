La Principessa Charlène riceve 68.735 euro a sostegno della lotta a favore degli animali e dei bambini

Lunedì 15 settembre, la Principessa Charlène ha accolto al Palazzo del Principe i rappresentanti della SBM per una doppia consegna di assegni destinati alla sua Fondazione e alla SPA di Monaco.

La Société des Bains de Mer ha dimostrato ancora una volta il suo incrollabile sostegno alle cause care alla Principessa. La società ha infatti donato alla Fondazione Principessa Charlène di Monaco la cospicua somma di 60.235 euro, ricavato della serata domenicale del Gran Premio di F1 2024 e 2025 al leggendario Jimmy’z.

La somma finanzierà progetti vitali in Bangladesh, dove la Fondazione combatte attivamente contro l’annegamento, una tragedia che ogni anno miete quasi 19.000 vittime, tra cui 14.000 bambini. Dal 2017, la Fondazione sostiene il CIPRB a Cox’s Bazar e dal 2021 collabora con la Royal National Lifeboat Institution.

© Michaël Alesi/Palazzo del Principe

Un sostegno anche alla SPA di Monaco

Contemporaneamente, la SBM ha consegnato un assegno di 8.500 euro alla SPA di Monaco, grazie al ricavato di una vendita di beneficenza interna organizzata per il personale della SBM. Questo contributo sosterrà il lavoro dell’associazione, presieduta dalla Principessa dal settembre 2022.

Alla cerimonia hanno partecipato personalità di spicco, tra cui Gareth Wittstock, Segretario Generale della Fondazione, e Stéphane Valeri, Presidente e CEO della SBM.

L’evento testimonia l’impegno costante della Principessa Charlène che, dopo la recente inaugurazione del nuovo rifugio all’avanguardia di Peille, porta avanti senza sosta la sua battaglia per offrire una vita migliore agli animali in difficoltà e per proteggere i bambini dai pericoli dell’annegamento.