SPA de Monaco : Meeko, Lucie et d’autres attendent une nouvelle famille 

Et si vous adoptiez un chien ou un chat ?

La SPA de Monaco, qui vient d’ouvrir un tout nouveau refuge à Peille en présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, Présidente de l’association, a plusieurs animaux à l’adoption. Ces pensionnaires n’attendent qu’une chose : trouver une famille pour démarrer une nouvelle vie.

Parmi eux, il y a Meeko, un X Husky de Sibérie âgé de 12 ans. « Meeko est un chien réservé au premier abord puis très joueur et affectueux une fois en confiance. Il est issu d’un musher (traîneau) et n’a connu que ce contexte toute sa vie. » dit le post Facebook de la SPA de Monaco à son sujet avant d’ajouter qu’il a « passé beaucoup de temps dans le froid et a donc eu des gerçures sur le bout de ses oreilles », qui se soigneront avec une pommade.

Meeko

Lucie, un Cane Corso croisé de 2 ans retiré de maltraitance à deux reprises, attend aussi de quitter le refuge en trouvant de nouveaux maîtres. « Elle garde beaucoup d’émotions en elle et reste assez neutre au premier abord. Lucie se montre proche des humains lorsqu’elle est suffisamment familière avec eux. » explique la SPA. Les potentiels intéressés sont d’ailleurs prévenus du comportement de l’animal : « Elle est stable et n’a jamais eu de signe d’agressivité au refuge ».

Lucie

Avec la SPA de Monaco, aidez à trouver un foyer pour ces animaux

Du côté des chatons, Cracotte et Biscotte sont proposées à l’adoption ensemble uniquement. Issues d’un croisement Scottish Fold et seulement âgées d’un mois et demi, elles « sont inséparables et très complémentaires. Cracotte est naturellement très curieuse et joueuse, Biscotte est plus réservée mais se détend assez rapidement, elle a besoin d’être en confiance. ». Mais il y a aussi Bagherra, Shadow, Asia et de nombreux autres animaux…

Cracotte et Biscotte

En savoir plus : Refuge l’Abri – SPA de Monaco