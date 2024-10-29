Общество защиты животных Монако SPA: Мико, Люси и другие ищут новую семью

Как насчёт того, чтобы взять домой собаку или кошку?

В Обществе защиты животных Монако SPA, недавно открывшем новый приют в Пейе в присутствии Князя Альбера II и председателя ассоциации Княгини Шарлен, множество животных ждут «усыновления». Эти четвероногие обитатели мечтают только об одном: найти семью и начать новую жизнь.

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Среди них — 12-летний сибирский метис хаски Мико. «Мико поначалу может показаться сдержанным, но, почувствовав уверенность, становится очень игривым и ласковым. Потомок ездовых собак, он провёл всю свою жизнь в суровых условиях», — пишут о нём в Facebook-аккаунте SPA Монако. Также уточняется, что «долгое время на холоде оставило потертости на кончиках его ушей», которые со временем лечатся мазью.

Мико

Двухлетняя кане-корсо Люси, дважды спасённая от жестокого обращения, тоже ждёт, когда сможет покинуть приют и обрести заботливых хозяев. «Она скрывает свои эмоции и на первый взгляд кажется безразличной. Однако Люси проявляет привязанность к людям, когда достаточно с ними знакома», — рассказывают сотрудник приюта. Потенциальных владельцев предупреждают о её особенностях: «Она стабильна и никогда не проявляла признаков агрессии в приюте».

Люси

Найдём им дом вместе с обществом защиты животных Монако SPA

Среди котят в приюте — Хрустик (Cracotte) и Печенька (Biscotte), которых можно усыновить только вместе. Эти полуторомесячные скоттиш-фолды «неразлучны и прекрасно дополняют друг друга». Хрустик по натуре очень любопытная и игривая, в то время как Печенька более сдержанная, но быстро привыкает к новому, когда чувствует себя в безопасности. Кроме того, в SPA ждут своих хозяев Багира, Тень, Азия и многие другие животные…

Хрустик и Печенька

Более подробная информация на сайте приюта «Убежище» (Abri)